Queen Kartajena se lucirá con todo su desparpajo de glamour, sus filosas intervenciones y un look inolvidable. El prestigioso DJ Lucas Gallardo llenará la noche de ritmo y hits con su lista de sporify especialmente preparada para celebrar la Navidad al máximo y, como siempre, Pedro Ap volverá con sus desafíos proponiendo un nuevo challengue coreográfico para ganar premios impactantes.

Además, se espera el regreso de Fran Granata, el sexy simbol de Touch que enamora con cada una de sus apariciones, llenando de alegría y energía el estudio. Súper picante, Karina de Fantasía de Mujer revolucionará el programa proponiendo juegos y lencería de lo más sexy para subir la temperatura de la Navidad y cerrar el programa al rojo vivo.

¿El broche de oro? ¡Brindis en vivo! Al igual que lo harán las familias en sus hogares, el brindis también llegará a Touch And Go! cuando a las 00 Gaby Canci y todo su team levanten las copas y traspasen la pantalla celebrando junto a todos los espectadores una Navidad inolvidable.

Especial Navidad 2022 Equipo.jpg "Touch and Go!" celebra la Nochebuena con un mega programón ¡en vivo!

Touch And Go! el programa que revoluciona los sábados de Canal 7

Como se sabe, "Touch and go!" es un magazine nocturno, ágil y dinámico, conformado por un equipo de 10 profesionales al aire y más de 40 técnicos tras las cámaras, que hacen de la noche del sábado un gran show bajo el sello de Canci Difusión.

Touch and go 2023 Gabriel Canci.jpg Gabriel Canci, el showman de "Touch and go!".

Con un formato desestructurado y similar a los grandes shows americanos, el “showman” Gabriel Canci arrancó con todo esta nueva temporada en la pantalla de El Siete junto a su equipo, donde se destacó la especialista en farándula y espectáculos Mery Echegaray; todo el glamour, experiencia y desparpajo de la drag Queen Kartajena y la simpatía del modelo, actor y empresario Fran Granata.

En este 2023 "Touch and go!" sumó al l Dj Lucas Gallardo con toda su música cargada de la seducción y belleza aportando diversión y entretenimiento pasando por diferentes temas de toda índole.

Este año a Touch and go! no le faltara nada, ya que sumò TikTok, cambios de look, informes desopilantes, desfiles y muchos desafíos para que su público gane importantes premios a través de la sinergia de la tv y sus redes. Entre los premios continúa un súper cambio de look por mes.