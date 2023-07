Toma asiento, así luce hoy la mejor amiga de "Matilda" 27 años después del éxito

Tal fue la popularidad que tuvo y tiene la película hasta el día de hoy, que recordamos varios sus queridos personajes como la señorita Miel, la malvada directora Tronchatoro, entre otros.

Pero sin dudas, otro entrañable y dulce papel fue el de Lavanda, la mejor amiga de Matilda protagonizado por Kiami Davael, que fue una de las grandes aliadas que tuvo la niña con superpoderes en la escuela y juntas le hacían frente a la señorita Tronchatoro.

Matilda: ¿cómo luce hoy Kiami Davael, la actriz que interpretó a Lavanda?

Luego de su participación y a 27 años del estreno de la emblemática película, Kiami Davael, siguió con su carrera artística y apareció en otras producciones interpretando algunos papeles secundarios en películas como The Pretender, Moesha, In the House, Son como niños, entre otras. También desarrolló su faceta musical como cantante.

De esta manera, la artista multifacética se dedicó también al modelaje y en 2008 no solo sorprendió a todos cuando se graduó en la Universidad de Kentucky con una Licenciatura en Psicología, sino también por su gran cambio físico.

Actualmente Kiami Davael tiene 36 años, vive en Atlanta, Georgia, y sigue compartiendo una gran amistad con Mara Wilson quien hizo de Matilda.