Toma asiento antes de ver cómo luce Nico de Brigada Cola después de 29 años

De hecho, el actor estuvo presente en las tres temporadas de Brigada Cola, entre 1992 y 1994. Sin embargo, con el paso del tiempo, la carrera de Javier Belgeri se fue apagando y su personaje de Nico fue quedando atrás en el tiempo.

brigada cola, Nico.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Toma aire para ver cómo luce El Señor Barriga de "El Chavo del 8", a sus 74 años

Qué fue de Javier Belgeri, Nico en Brigada Cola

La niñez y adolescencia de Javier Belgeri estuvo marcada por la televisión. Él mismo confesó hace un tiempo que estuvo 7 años trabajando como si fuese una persona adulta y que en ese lapso ganó "muy buena guita".

Pero la carrera actoral de Javier Belgeri también tuvo sus contras. Al ser una estrella son varias las tentaciones que tuvo y no siempre son buenas. En el caso del actor, él debió lidiar con una adicción a la cocaína desde sus 14 años.

javier belgeri, brigada cola.jfif

"Me empecé a drogar a los 14 con cocaína. Mis viejos me internaron a los 17 en un neuropsiquiátrico al lado del Borda, estuve un mes y medio. No era el lugar, estaba en condiciones deplorables, no era para mí", aseguró el actor que hizo de Nico en Brigada Cola.

►TE PUEDE INTERESAR: Respira hondo antes de ver cómo luce hoy María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina de "El Chavo del 8"

En 2005 incluso fue detenido por intentar robar un kiosco y estuvo un año y medio preso: "Estaba en un difícil momento económico, más la droga, la falta de afecto y la desesperación por no tener comida".

Hace poco más de un año, el actor confesó que salió de su adicción a las drogas y que incluso tenía una banda de rock. En cuanto a su vida personal, tuvo dos hijas. Sin embargo, su carrera en televisión se apagó y hoy se lo sigue recordando como aquel adolescente llamado Nico, que era parte de Brigada Cola.