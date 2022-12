►TE PUEDE INTERESAR: El musical en honor a un histórico cantante que está en Netflix y la rompe

liam.jpg

Netflix: De qué se trata "The Ice Road"

La plataforma de streaming más elegida a nivel mundial por los amantes de series y películas la define como: "Para salvar a un equipo de mineros atrapados bajo tierra, un camionero se suma a una misión para transportar equipos de rescate por frágiles terrenos congelados".

En una entrevista a Infobae, Liam Neeson, protagonista de la película que es furor en Netflix, confesó lo difícil que fue la grabación: "Hacía mucho frío, mucho, pero a mí me gusta el clima frío. Hice varias películas en el frío y no sé, cambia tu cerebro y colecciona pensamientos de una manera diferente, que en el calor no lo hace".

►TE PUEDE INTERESAR: Se puede ver en Netflix y es considerada una de las mejores películas de la historia

Ice Road (2021) Tráiler Oficial Español

Quienes forman parte de "The Ice Road"