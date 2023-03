Tan Biónica regresó en Lollapalooza

Tan bionica en Lollapalooza.jpg Después de 4 temas, Tan Biónica hizo un cierre triunfal en Lollapalooza.

Charpentier abandonó el escenario y durante cinco minutos se mostraron imágenes de Tan Biónica en las pantallas, generando gran expectación entre el público. Finalmente, el cuarteto salió al escenario con sus chaquetas de estilo Beatles y comenzaron a tocar "Ciudad mágica", mientras que Chano instó a la multitud a disfrutar al máximo: "Vamos a tener el pogo más grande del Lollapalooza".

Luego, sonó el éxito "Ella tiene un look", que el público coreó frenéticamente. Después de este emotivo reencuentro, Chano expresó su gratitud: "Gracias por este momento mágico, gracias por tener sus corazones abiertos", al finalizar con "Obsesionario en La Mayor".

Acompañado por su público, la banda terminó su set de cuatro canciones con "La melodía de Dios", y Chano se despidió anticipando lo que sería el próximo concierto de Tan Biónica: "Nos vemos muy pronto para tener esa noche mágica que les debemos".

Entre el público, se pudo ver a la madre de Bambi y Chano emocionada por el regreso de la banda a los escenarios. Mientras sonaba "All You Need Is Love" de The Beatles, el cuarteto se abrazó y saludó a los presentes con gran emoción.

Chano dio su recital solista en Lolapalooza y luego se puso el traje de líder de Tan Biónica.

La presencia de Chano en el Lollapalooza ya había generado gran expectativa, después de que su salud preocupara a sus fans una vez más. Sin embargo, recuperado, no solo tocó canciones con su banda, como "Amor y Roma" y "Mecha", sino que también interpretó "Claramente" en formato acústico solo con su guitarra antes de emocionar al público con los grandes éxitos de Tan Biónica. Además, confirmó que habría una próxima presentación para la banda que se formó en 2002 con Chano, Seby, Bambi y Diega.