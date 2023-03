bora.JPG Lo destrozó. Militta Bora liquidó a Chano: "Su internación es una estrategia".

Militta Bora habló sobre la reciente internación de su expareja, Chano Charpentier, quien había sido ingresado al Sanatorio Otamendi con pronóstico reservado. Según la cantante, tanto esta internación como las anteriores se tratarían de "una estrategia de marketing".

Bora, quien había denunciado al exvocalista de Tan Biónica ante la Justicia por maltrato y abuso sexual durante su relación, aseguró que el cantante estaría sacando provecho de su enfermedad para promocionar sus shows, ya que días después de su internación, anunció su vuelta a los escenarios con dos shows en la Ciudad de La Plata.

►TE PUEDE INTERESAR: Chano Charpentier despertó luego de una semana de internación

"Todas las personas que estuvimos cerca de este personaje siempre tuvimos la intención de ayudarlo. Todos habremos sido víctimas de alguna forma u otra. No me interesa la vida de esta persona, yo me ocupo de mis cosas. Y lo que es pertinente a la Justicia, la Justicia", dijo Militta en diálogo con A la Tarde (América TV).

borra.jpg Lo destrozó. Militta Bora liquidó a Chano: "Su internación es una estrategia".

En este sentido, señaló que esta internación "es una gran estrategia de marketing que manejó durante toda su carrera". "Seguramente, ahora va a anunciar un show como una reinvención, y me parece genial si es la forma que el tiene como resurgir, está perfecto. No me sorprende esto", declaró. Sobre su relación, aseguró que si bien el final "fue bastante traumático", tuvo que hacer "un trabajo interno muy fuerte" para quedarse con los recuerdos positivos de su relación.

►TE PUEDE INTERESAR: "¿Me querés ayudar? Botoneame": el video con una fuerte confesión de Chano

"Me quedo con la tranquilidad de que cuando estuve con él intenté ayudarlo. Pero no me interesa hablar, no hace falta que remarque lo que me hizo, en la Justicia están las pruebas y los testigos, está en proceso judicial. Le deseo lo mejor a su familia, me caen todos bien. Siempre intenté ayudarlo, y me quedo con eso, a pesar de que el final fue injusto, mi intención siempre fue buena", concluyó Bora.

La salud de Chano

Esta vez, no trascendieron demasiados detalles sobre los motivos de la internación. Su madre, Marina Charpentier, había dicho que dos días antes de ser internado, Chano había entrado en un estado depresivo. "Por circunstancias de su intimidad, empezó a estar triste. Estaba con una chica, se sintió mal y ella llamó a la guardia y lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino en ambulancia y fue directo a terapia intensiva. Mi hijo toma medicación para mantenerse bien y tranquilo", declaró la madre.

Marina y Chano Charpentier.jpg Lo destrozó. Militta Bora liquidó a Chano: "Su internación es una estrategia".

Chano estuvo en coma durante varios días y según los médicos, podría haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Su madre aseguró que esta vez no se trató de una internación por abuso de sustancias. "Me mandan videos con lo que dicen en la tele y me duele, por eso estoy hablando, inventan cosas. Los exámenes toxicológicos dieron que estaba limpio. Está acompañado, le damos la mano. Saldrá. No es la primera vez. Es un luchador. Quiere vivir”, concluyó Marina.