Chano.jpg

"Me gasté una fortuna este año, lo que puede salir una casa en tratamientos. Ponele, yo paso un montón de días limpio ¿me entendes?" comienza relatando Chano Charpentier en una entrevista muy íntima con los chicos de Tabú. Desde un comienzo se lo ve al ex Tan Biónica abierto a contar todo lo que le sucede, aunque no solo preocupó lo que dijo, sino también su físico, donde su rostro estaba con un color sumamente pálido y sus párpados estaban prácticamente por la mitad.

"Todo el mundo me invita a todo. Es difícil decir que no. A mi me dicen Chanito querido, toma. A veces puedo decir que no, muchas veces digo que no. Osea me da re pena decir esto y confesarme así" continuó el ex Tan Biónica, sumergiéndose cada vez más en una confianza que le permitió contar frente a las cámaras lo difícil que le era afrontar este problemas con sus adicciones, el cual lo llevó a estar internado en varias ocasiones.

Embed

"¿Vos me queres ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo. Botoneame. Yo creo que no va a pasar porque estoy bien hace un montón de tiempo. Se lo digo a cualquiera que me vea. Si me ven haciendo alguna gildada que me ve, que me botonee loco" cerró Chano en esta entrevista que comenzó a viralizarse mientras se encuentra internado, con un cuadro complejo.