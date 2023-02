►TE PUEDE INTERESAR: El dramático posteo de la mamá de Chano Charpentier

Mientras los fanáticos han copado las redes con mensajes de amor para Chano, la mamá del ex Tan Biónica realizó un dramático posteo sobre su hijo: "Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada". A la publicación la acompañó con parte de uno de los temas más conocidos de la banda, "Un poco perdido".

Por su parte, Gonzalo Charpentier, hermano del cantante, también se expresó en Instagram y le dejó un mensaje a los seguidores: "Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos, o como se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad que por favor sean respetuosos de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante".

El cantante retomó su carrera a comienzos del 2023, cuando anunció que se dedicaría de lleno a la música y que trabajaría en un nuevo material discográfico. A través de Twitter, había informado: “Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio”. Luego aclaró que estaría en el festival de Lollapalooza y en el Estadio Atenas de La Plata.