Chano Charpentier fue internado de urgencia y su estado es reservado

chano.jpg Dramática confesión. Chano: "No me mato por ustedes".

Además, durante los primeros días de enero se lo pudo ver en las playas de Punta del Este junto a una joven llamada Malena Rivarola, a quien señalan como su nueva novia. Pero la historia no quedó ahí, ya que la influencer y el músico tuvieron intercambios de corazones en los comentarios de sus posteos de Instagram, lo que indica que el romance es público y oficial.

En los últimos días, el artista había subido a su cuenta oficial de Twitter para repostear mensajes en los que aseguraba haber recibido amenazas. “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacen mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, menciona el tweet reposteado por Chano.

“Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”, agregó el intérprete a la publicación.

Chano.jpg

En noviembre pasado también había utilizado el mismo canal de comunicación para dejar un mensaje que generó preocupación en el público. “Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, había escrito en el posteo.