Chano fue amenazado y advirtió a sus fanáticos: "Nunca viví algo así"

El autor de temas que todos hemos cantado como " Arruinarse" en su paso por Tan Biónica o " Carnavalintro" como solista, generó un gran revuelo cuando durante la madrugada del domingo publicó un extraño tuit en su cuenta: " Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más . Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía".

Tuit Chano 1.png

Luego, el artista dio algunos detalles más sobre estas situaciones que ha estado viviendo y que lo han preocupado, impidiendo que este cierre que intenta dar sea de la forma que realmente el pretende: "Pero hace 9 días una persona q colabora conmigo me dijo : “ Chano cuídate . Te quieren hacer mal . Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte . Esta gente es muy oscura “ .... Nunca viví algo así ..Tal vez no sea nada pero Se los cuento por si me pasa algo".

Tuit Chano 2.png

Los mismos fanáticos que bancaron a Chano durante sus diferentes internaciones por intoxicación o momentos realmente polémicos, salieron a respaldarlo en los comentarios de los tuits, aconsejándole que "no le de importancia" y recordándole que lo aman.