Lo cierto, es que el exlíder de Tan Biónica está internado en la Clínica Avril para tratar sus adicciones, aunque días antes había estado en el Sanatorio Otamendi, pero el periplo para que pudiera ser tratado esta última vez comenzó hace varios días.

►TE PUEDE INTERESAR: Chano Charpentier fue internado de urgencia

“Les voy a contar lo que fueron las últimas dos semanas de mi vida. Tengo dos certificados que dicen que había riesgo inminente”, dijo su madre y relató: “Hace un mes estaba solo en su casa en Capilla del Señor consumiendo, llamé a las ambulancias nuevamente con el terror que me daba iniciar un protocolo de internación después de que mi hijo recibió un balazo”.

Marina-Charpentier-mama-de-Chano.jpg Dramática confesión. Chano: "No me mato por ustedes".

La mujer dijo que en ese momento ella tenía a su marido muy grave y que por eso ella estaba a la distancia: “(Chano) me mandaba mensajes que decían ‘no puedo más, no me mato por ustedes, pero tengan cuidado con mi sensibilidad, no puedo más’. Esa mañana él salió y vio las ambulancias y me dijo ‘¿de verdad mamá otra vez las ambulancias? Te amo’”. Fue entonces que él se escapó: “Fracasé otra vez. Estaba con mi marido muriéndose y mi hijo diciendo ‘‘ojo’. Ya murió un padre y mi marido es otro”.

►TE PUEDE INTERESAR: Las distintas versiones sobre Chano tras haber permanecido en terapia intensiva

“Días después me dicen si estoy dispuesta a llamar al 911, digo que sí. Vienen las ambulancias por 24 horas para que esto no saliera mal otra vez. Llamo y la chica que me atiende me pregunta qué tiene, le digo que ponga brote psicótico si quería, pero que vinieran, y a los diez minutos pone en Twitter ‘me acaba de llamar la mamá de Chano…’, esta es la persona a la que llorando le pedía una ambulancia”, dijo entre lágrimas.