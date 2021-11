Spiderman No Way Home: confesión reveladora de Kirsten Dunst

El Hombre Araña 2 (Spider-Man 2) Trailer Subtitulado (2004)

Sin embargo, Dunst tiró por tierra este rumor, aunque en su negativa también puede haber algo de revelación.

"No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿verdad? Pero soy la única que no vuelve. ¡No puedes meter a una mujer mayor ahí!", contó mientras promociona el filme El Poder del Perro, en el que actúa irónicamente con Benedict Cumberbatch, que en el universo Marvel es Doctor Strange y que también aparecerá en Spiderman No Way Home.

Lo curioso fueron las palabras elegidas por Dunst cuando dice "soy la única que no vuelve". ¿Esto significa que el regreso de los anteriores Spiderman: Tobey Maguire y Andrew Garfield es un hecho?

Por ahora Marvel ha mantenido silencio, pero Garfield ha negado volver a interpretar al hombre arácnido, aunque la semana pasada se filtraron imágenes en la que se ven tres Spiderman y otra en la que incluso aparece Charlie Cox, que supo interpretar a Daredevil en la serie de Netflix y del que también se ha rumoreado su participación.

Igualmente, Dunst, a pesar de haber negado estar en Spiderman No Way Home, ha admitido que le gustaría volver a interpretar el papel de MJ Watson.

Spiderman No Way Home se estrena en Argentina el próximo 16 de diciembre.