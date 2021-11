Marvel ya mostró a varios Spiderman juntos y con Daredevil

Vale recordar que en Spiderman Far From Home (Spiderman Lejos de Casa), la identidad del hombre arácnido es revelada por el villano de turno, Mysterio, que no solamenda da a conocer quién se esconde detrás de la máscara sino que, tras una edición de video, lo muestra como el responsable de su muerte.

En el trailer que se dio a conocer hace varias semanas se muestra a Spiderman pidiéndole a Doctor Strange si puede hacer que todos olviden que él es Spiderman. El hechicero cumple su deseo pero algo sale mal y el multiverso se hace una realidad. En él se veía a villanos como el Doctor Octopus y se dejaba trascender al Duende Verde y a Sandman (hombre de arena), tres de los villanos a los que enfrentó el Spiderman de Tobey Maguire.

Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios

Sin embargo, hasta el momento, Tobey Maguire y Andrew Garfield han venido negando su participación en la nueva película. Lo mismo con Charlie Cox. Pero, en los últimos días se filtraron algunas fotos que muestran a los tres actores durante la película. Aunque el especialista en cine que las publicó, después las eliminó ante la posibilidad de que fuesen falsas, o de no hacer enojar a Marvel y Sony, pero estas se viralizaron. Pero para los que no saben, esta no sería la primera vez que, fuera de las historietas, Marvel muestra a Spiderman junto a otros Spiderman e incluso trabajando codo a codo con Daredevil.

Spiderman charlie Cox.jpg Una de las imágenes que se filtró, aunque podría ser falsa, de Spiderman No Way Home

spiderman no way home.png Otra de las imágenes que se filtró, aunque podría ser falsa, de Spiderman No Way Home de Marvel

Varios Spiderman y junto a Daredevil

Los más memoriosos recuerdan que en la década del '90, más precisamente en 1994, se produjo la que fue la mejor serie animada de Spiderman hasta la fecha. Tuvo poco más de 60 capítulos y allí aparecieron varios de los principales villanos del hombre arácnido, tuvo un crossover con los X-Men, que en ese momento también tenían su propia serie animada y otro en el que incluso aparecieron los 4 fantásticos.

Pero algunos de los capítulos más recordados tuvieron que ver con la participación de Daredevil y de varios Spiderman, en lo que fue la revelación del Multiverso.

En el caso del primero, Daredevil apareció de civil en el capítulo para defender a Spiderman de una falsa acusación y juntos vencen a Kingpin y al Camaleón.

Spider-Man y Daredevil derrotan a Kingpin | Spider-Man: The Animated Series

En cuanto al encuentro con otros Spiderman, en la serie animada también lo muestran cuando una misteriosa mujer, Madame Web, lo une a Peter Parker con otros Spiderman que pertenecen a mundos diferentes y por lo tanto, con otras características. Y lo hace para prepararlo para una guerra mayor.

Spider man cap. 64 Spider Man y Los Clones (3) latino

Spiderman No Way Home se estrenará en Argentina el 16 de diciembre de 2021.