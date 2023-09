silvinal.JPG La muerte de Silvina. Silvina Luna: el sueño que no pudo cumplir y confesó antes de morir.

En una de sus últimas entrevistas, habló como pocas veces con Ángel de Brito de su deseo de ser madre. “Me imagino que tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando”, comenzó diciendo el conductor.

Tras escucharlo, Silvina se sinceró: “Sí, desde hace mucho. Ya, desde antes, me iban diciendo, y lo años fueron pasando también. Encima es un deseo que lo descubrí o se me despertó hace un tiempo. En el fondo siempre fui medio ‘Susanita’, pero después en las relaciones no se dio. Tuve varios noviazgos y no pasó”.

“A veces sueño con que, cuando me trasplanten, pueda tener un bebé o pueda adoptar un niño. Quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien”, agregó visiblemente emocionada.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1658621754275684356%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1658621754275684356%7Ctwgr%5Ec57a06f42f9505c2fe1fb83ffb8cc39353944c0c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Fsilvina-luna%2Fsueno-tener-un-bebe-o-adoptar-un-nino-el-deseo-que-expreso-antes-morir-n5809500&partner=&hide_thread=false Silvina Luna confiesa su deseo de ser madre



“Sueño con un bebé para después del trasplante".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/hOszqoE5fA — América TV (@AmericaTV) May 16, 2023

“También quiero agradecerle a la gente. Cada persona que me encuentra en la calle me alienta un montón, o me dan estampitas y me ayudan a sentirme mejor, a sentir que a otras personas les pasa lo mismo. Esa es mi creencia, creer en mí, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve que me hacen mantenerme en pie”, cerró en ese momento.