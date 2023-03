El talentoso y multifacético humorista, actor, escritor, productor y conductor, visitó Mendoza porque el sábado 11 de marzo, presentó su unipersonal, "Frágil", en el Teatro Plaza, y como el equipo de sus amores, Atlanta, se enfrentó con el Deportivo Mapú, Seba, se dio una vuelta por la cancha del Cruzado para alentar a su querido Bohemio.

Sebastián Wainraich es fanático de Atlanta y justo el fixture de la Primera B Nacional, coincidió con su visita a nuestra provincia.

seba.jpg Alentó al Bohemio. Sebastián Wainraich estuvo en la cancha de Maipú viendo a su amado Atlanta, aquí en la previa hablando con Pablo Mouche. (Foto: Martín Pravata/UNO)

Antes del encuentro entre cruzados y bohemios, Sebastián, se acercó a los jugadores de Atlanta y tuvo un cordial diálogo con Pablo Mouche. El reconocido delantero, ahora milita en el equipo de Villa Crespo.

Cuando alguna vez alguien le preguntó a Wainraich, qué significa Atlanta en su vida dijo: "Me di cuenta de que es parte de mi identidad. A pesar de que pasan los años, soy una persona adulta, me sigue interesando que le vaya bien y me preocupo si las cosas no nos salen bien".

Su programa de radio y su serie en Netflix

Además de estar de gira con su exitoso unipersonal, "Frágil", Sebastián Wainraich, conduce diariamente de 17 a 20 su ciclo radial, "Vuelta y Media", por Urbana Play 104.3.

Allí lo acompañan sus fieles laderos y cómplices de ruta, Julieta Pink y Pablo Fábregas.

Pero también, el hincha del Bohemio más famoso de la Argentina, es el protagonista de "Casi Feliz", la brillante serie que se puede ver en Netflix.

La segunda temporada de "Casi Feliz", se estrena el 13 de abril en la plataforma de la N roja.