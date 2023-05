granhe.jpg Video caliente. Se filtró un video íntimo de una ex Gran Hermano con su pareja y otra mujer.

La exparticipante del reality denunció que fue filmada sin su consentimiento y reveló la identidad de la chica que grabó la secuencia puertas adentro de su hogar.

Un video íntimo de Martina Stewart, una de las exconcursantes de Gran Hermano, se filtró en redes sociales y según ella fue filmada sin su consentimiento en la intimidad de su hogar, junto a su pareja por otra mujer.

En un fragmento que difundió Caras en redes sociales, se observa a la influencer dormir con su novio Uriel de Martini en brazos, en apariencia desnudos, cubiertos por una sábana.

►TE PUEDE INTERESAR: La impresionante cifra en dólares que cobra Alfa por asistir a eventos

En primer plano aparece una mujer que graba. Todo indica que habría participado de un acto sexual con ellos en la cama por los numerosos gestos y actitudes que hace frente a la cámara.

martina.jpg Video caliente. Se filtró un video íntimo de una ex Gran Hermano con su pareja y otra mujer.

Luego de que se viralizara el video, Martina Stewart habló y explicó su versión de los hechos. La mujer en cuestión que grabó todo se llama Laura, se trata de una emprendedora que fue a visitarla para darle unos productos a modo de "canje".

Stewart la habría invitado a una fiesta que organizó como forma de gratitud. No obstante, la ex Gran Hermano contó que se fue a dormir y que la mujer aprovechó la situación para grabar la escena. "Esta psiquiátrica se metió en mi cuarto, no sé qué carajo", advirtió Martina.

Por otro lado se refrió a la emprendedora y a la posibilidad de hacer una denuncia por agravio. “No, porque la mina debe querer fama y con mi novio estamos armando una empresa acá. No tengo tiempo ni ganas de dedicarle energía a esto la verdad", manifestó la exhermanita.

Luego de la difusión del video hot de Tomás Holder, se puso nuevamente el ojo en la filtración de material íntimo de una persona reconocida.

Hasta ahora no se sabe si Martina Stewart y la emprendedora, montaron una escena para armar un escándalo o si verdaderamente la influencer fue víctima de la joven emprendedora.