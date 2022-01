Rocío Moreno confirmó su separación de Paulo Londra

La joven reveló que el trapero no dormía prácticamente en su casa y que se enteró de que en este momento está en Estados Unidos a través de las redes sociales.

Al respecto Rocío detalló: “Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que no estaba en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa. Por eso se quedaba a dormir en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”.

Paulo-Londra.jpg Paulo Londra está separado de Rocío, quien dijo que no está preparado para llevar una vida familiar.

La joven contó un amargo recuerdo de los últimos años de relación: “Una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) me dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana”.

“Tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, resumió Rocío.

Luego agregó: “Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes sociales. No está bien lo que estoy viviendo. No puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias, con 17 de presión, por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia”, cerró Rocío, quien desconoce si el artista estará presente en el parto.