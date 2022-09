Ricardo Montaner demostró su talento y brilló en el Arena Aconcagua

A las 21.55 apareció en escena Montaner para la ovación de los presentes que comenzaron a delirar con "Tan enamorados", uno de los primeros éxitos de la carrera del cantautor que fue parte del disco de 1988.

Luego hilvanó "Será", "A dónde va el amor" y "El poder de tu amor" para luego sí darle paso a su primer saludo y contacto para con sus fans. "Buenas noches, Mendoza. La que nos espera... seis años es mucho tiempo, no sé qué han hecho ustedes pero yo estuve todo este tiempo esperando por volver", fue el saludo inicial de Montaner que arrancó la primera etapa del recital vestido con un saco brillante, camisa blanca y zapatillas.

Ricardo Montaner1.jpeg

Acompañado de 13 músicos que brillaron por su desempeño, carisma y talento, el cantautor contó que estaba llegando la fase final de los conciertos de esta gira por América Latina. "Ahora partimos a Europa, pero antes voy a esperar la llegada de Apolo", haciendor referencia al hijo que espera Mau, uno de sus hijos e integrantes de Mau & Ricky.

"Me guarde por mucho tiempo esto, si canto canciones de más en este concierto de hoy no lo tomen a mal. Qué dios te bendiga, Mendoza de mi vida", continuó antes de cantar "Castillo azul".

Retomando el diálogo con el público, con quien tuvo una gran interacción a lo largo de las más de dos horas de show, el cantautor nacionalizado venezolano dijo que le gusta mucho investigar los lugares que visita. "Me gusta meterme en el buscador y pongo el nombre de la ciudad que vengo a visitar y sus record guiness. Puse Mendoza y me aparece una lista impresionante, pero me quedé helado cuando vi que es la provincia en donde la gente canta más duro cuando llegan los artistas", dijo para la risa y el aplauso de sus fanáticos que ocuparon poco más de la mitad del Estadio Cubierto.

Ricardo Montaner3.jpeg

"Solo con un beso", "Ojos negros" y "Un toque de misterio" fueron la antesala para que cuente su historia de amor con Marlene Rodríguez, con quien lleva 33 años de casados. "Le escribí está canción que creo que la describe bastante bien", dijo previo a cantar "La mujer de mi vida" mientras de fondo en las pantallas gigantes se mostraban imágenes de ella.

"Te adoraré", "Dios así lo quiso" y "Resumiendo" fue el pie para un mensaje, el único de la noche, en el que hizo referencia a Venezuela: "Te quiero llevar a la Venezuela libre que yo conocí de chiquito. A la de Bolivar".

Ricardo Montaner2.jpeg

Tras esto tuvo su primera salida del escenario que le dio pie a los músicos para lucirse y a Montaner para cambiar de vestuario y volver con una camisea celeste con algunas figuras negras estilo caribeña y al ritmo de "Vamo' pa' la conga".

"Para mí el amor empieza con el contacto, el roce y lo que define todo es el primer beso. Es definitivo. Con el primer beso pasa cualquier cosa, ahí te das cuenta", fueron las palabras elegidas para cantar "Bésame" mientras una pareja de mendocinos, que ingresaron a su casamiento hace más de 20 años atrás con esta canción, su ubiquen en el centro del campo a cantar abrazados.

Otro de los clásicos, que aquí en Argentina tuvo su pico de reconocimiento tras ser la cortina de la novela "Valientes", fue "Volver".

Ricardo Montaner4.jpeg

"Yo puedo hacer" y "Me va a extrañar" fueron las canciones para cerrar este bloque e ingresar en la recta final del show. Montaner volvía a cambiar su camisa, en esta ocasión por una negra, y para cantar su primer tango de la noche al entonar "El día que me quieras".

La pandemia también tuvo su momento y su referencia en las palabras del artista que hasta recordó a su amigo y productor Gerardo Rozín, que falleció en marzo de este año. "Me tocó compartir gracias a Dios con mis hijos el aislamiento. Fueron días muy divertidos con mucha música y nació esta canción", dijo para cantar "Amén".

Ricardo Montaner.jpeg

"Déjame llorar", "La gloria de Dios", y "La cima del cielo" fueron las tres canciones que cerraron el show que demostró porque, con 26 discos y más de 30 años de carrera sigue siendo un artista que está en auge y llena espacios en todos los lugares en donde toca.