V Invasión Extraterrestre, la serie que marcó historia

V invasion extrarrestre.jpg

V Invasión Extraterrestre solamente es comparable con los fenómenos causados por Lost y Game of Thrones. Cada capítulo provocaba que millones de personas se sentaran frente al televisor para ver lo que sucedía con los extraterrestres y la Resistencia.

La idea original de este programa era contar una historia en la que un presidente relacionado al nazismo ganara la presidencia en Estados Unidos en la década del 30. Si bien, esta idea no prosperó, se cambió a que fuese una invasión extraterrestre y allí los autores incluyeron varias ideas que tuvo el régimen nazista y muchos de sus íconos.

Una de las caras más visibles de esta serie es Jane Badler. Ella era la lídea militar y científica de los aliens en V Invasión Extraterrestre. A través de ella se había diseñado un plan de seducción y conquista, cuyo único fin era robar los recursos y secuestras personas que servirían de comida.

►TE PUEDE INTERESAR: Toma aire para ver cómo lucen los personajes de Betty, la fea a 23 años del gran éxito

Cómo luce Jane Badler, la actriz que hizo de Diana en V Invasión Extraterrestre

V invasion extraterrestre, diana.jpg

Jane Badler construyó en V Invasión Extraterrestre a la villana perfecta. Seductora, carismática, malvada e intrigante. Luego de aparecer en esta serie también participó asiduamente de Falcon Crest y de Misión Imposible, la serie de fines de los 80.

Sus trabajos, con el paso del tiempo, fueron más espaciados. En el 2011 participó de la nueva V y lo hizo bajo el mismo personaje de Diana, dando a entender que esta no era una simple remake, sino que también funcionaba como continuación. No obstante, la serie no tuvo el mismo éxito y duró una sola temporada.

Actualmente, la versión original de V Invasión Extraterrestre puede verse en HBO Max.