Respira hondo, así lucen las siniestras gemelas de "El Resplandor" a 43 años del éxito

Las hermanas que protagonizaron a las temibles gemelas, Lisa y Louise Burns, en El resplandor fueron parte fundamental del gran éxito y a muchos les quedó grabada la escena donde muestra al pequeño Danny recorriendo el hotel Overlook en su triciclo cuando se encuentra a las siniestras gemelas, quienes lo invitan a jugar de una manera que ha traumado a toda una generación de adolescentes.

Así lucen hoy las temibles gemelas de "El resplandor" con 54 años

Tras aparecer en la exitosa película El resplandor, las hermanas Lisa y Louise Burns se retiraron de la actuación y hoy alejadas de las cámaras son profesionales en ámbitos totalmente distintos.

Lisa y Louise Burns actualmente tienen 54 años y según contaron ellas mismas, antes de su participación en El resplandor, aparecieron en un capítulo de la serie británica "Kids".

Con el tiempo, las hermanas Burns se alejaron del mundo artístico luego de que las rechazaran en la Academia Real de Arte Dramático (RADA). "Me dijeron que no podían aceptarme porque había aparecido en El resplandor, lo cual me convertía en una actriz profesional y ellos no aceptaban a profesionales", recordó Lisa.

Tras ese rechazo, Lisa decidió estudiar y dedicarse a la abogacía y Louise se convirtió en una reconocida científica. Además, se encuentran muy activas en redes sociales, donde se hacen llamar The Shining Twins por la película que las dio a conocer en el mundo entero.

