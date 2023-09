Reapareció Aníbal Lotocki: salió de su casa cuando escuchó fuertes insultos de un vecino

Incidentes en la casa de Aníbal Lotocki

“Nos sorprendió a todos porque nosotros creíamos que Lotocki ya no estaba en la casa”, le dijo al cronista de Intrusos, Gonzalo Vázquez a Intratables.

"Nosotros estábamos haciendo esta guardia para ver si podíamos obtener la primera imagen pública después de lo que fue el fallecimiento de Silvina. Y, de un momento a otro, se acercó este señor, ató a su perro en un poste y comenzó a tocar timbre. No sabíamos si era alguien que iba de visita, hasta que comenzó a gritar, a insultar y a revolear todo lo que encontraba a su paso: basura, piedras...”, detalló el periodista.

Escándalo policial con Aníbal Lotocki y su mujer: enfrentaron a un vecino y a Intrusos

“La vemos a Majo, la mujer de Lotocki, salir grabando con su celular. Me sorprendió verlo en esta situación porque no era lo que yo me esperaba. Pero este señor no vive cerca, viajó desde el microcentro para esto. Y me dijo: ‘Yo tengo una hija chica y éste no es el país que quiero para mi nena’”, detalló Vázquez.

Es probable que las muestras de repudio continúen ya que este 6 de septiembre habrá una marcha pacífica en la puerta de la casa del cirujano Aníbal Lotocki para reclamar justicia por las víctimas.