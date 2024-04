"Quiero ir": el día en que actor de El Zorro pidió ir como voluntario a Malvinas

el zorro de guy williams.jpg Guy Williams, protagonista de "El Zorro".

¿Guy Williams quiso ir a Malvinas?

Guy Williams amaba tanto la Argentina que se postuló para asistir en el conflicto armado entre nuestro país e Inglaterra por las Islas Malvinas. "No me parece mal que Marilyn Monroe haga un show para los soldados, pero yo quiero hacer algo que me comprometa de verdad, quiero ayudar, ser de utilidad", llegó a decir el actor.

Incluso en San Andrés de Giles, a 103 kilómetros al Noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, hay una placa en honor al actor donde se lee:

"Los veteranos de Guerra de Malvinas, a los 'miles' de voluntarios que se ofrecieron a defender la soberanía argentina en las islas. En especial al ciudadano estadounidense, Guy Williams, ‘El Zorro’, por ofrecerse a luchar por nuestra noble causa". Además, en la placa hay un dibujo de las Islas Malvinas y la icónica Z de "El Zorro".

Guy Williams (1).jpg Placa en honor al actor Guy Williams por haber querido ir a la Guerra de las Malvinas.

"Él se postuló para manejar una ambulancia porque no tenía edad para pelear", dice Araceli Lizaso, quien fue esposa de Guy Williams. Por otro lado, Alberto Puglelli, veterano de Malvinas, se refirió a la placa de San Andrés de Giles: "Era muy malvinero, a pesar de su nacionalidad norteamericana. Entonces usamos su imagen para recordar a todos aquellos que en el ‘82 se ofrecieron para cruzar a Malvinas".

Sin embargo, a pesar de haber anotado como voluntario, Guy Williams nunca fue llamado para ir a las islas.