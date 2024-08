Quién es la hija de Rob Schneider que lo denunció y hoy triunfa en la música

¿Quién es la hija de Rob Schneider que triunfa en el mundo de la música?

Se trata de la cantante Elle King, quien aseguró que no desea mantener vínculos con el actor, luego de recibir constantes humillaciones cuando aún era menor de edad.

Elle King saltó a la fama hace un par de años gracias a su canción "Ex’s & Oh’s", y su estilo musical abarca el indie pop, country, rock y soul.

A través del podcast "Dumb Blonde", la cantante compartió detalles sobre cómo fue su infancia y criticó las controvertidas opiniones del comediante sobre la comunidad LGBTIQ+. Incluso Elle aseguró que no compartió muchos momentos de su infancia con su padre, salvo cuando él la invitaba a un set de filmación.

"Si alguna vez arruinaba una toma o hablaba, me metía en un maldito problema", dijo King. Sin embargo, el momento más traumático de su vida fue cuando su padre la envió obligada a un campamento para niños gordos. "Nos daban una rebanada de pavo, verduras al vapor para cada comida y te hacían ejercitar todo el día. Era muy tóxico y muy tonto, confesó King. No tengo planes de arreglar la relación y no quiero estar asociada con Schneider de ninguna manera", finalizó la cantante.

En las últimas horas, el actor Rob Schneider se disculpó con su hija: "Sólo quiero decirle a mi hija, Elle, que te amo y que desearía ser el padre que necesitabas cuando tenías 20 años".