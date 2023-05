Qué le pasó a Silvina Luna

►TE PUEDE INTERESAR: Ulises Bueno se encuentra con asistencia psicológica

silvina luna 1.jpg

"Se hablado mucho que necesito un trasplante urgente y no es así. Tengo que esperar primero solucionar un tema que tengo de salud. Tengo una bacteria, entonces hasta que no resuelvan esa bacteria no me puedo trasplantar", comenzó relatando Silvina Luna. Además contó que la dialisis "es un mundo que desconocía" y que es "super fuerte".

Qué dijo Silvina Luna respecto al tratamiento de diálisis que afronta

Con lágrimas en sus ojos, Silvina Luna comenzó a contar todos los detalles respecto al tratamiento de sus riñones: "Yo ya venía teniendo problemas de riñones pero mi rutina era cada dos semanas me hacía el laboratorio, cada tanto me tenía que internar. De repente me dijeron que mis riñones estaban calcificados y que tenía que entrar en diálisis".

"Primero peleaba con la situación iba muy triste, después uno se va acostumbrando. Es un momento de captación y hay momentos que me despierto y siento que estoy viviendo una pesadilla" continuó relatando frente a Ángel de Brito.

silvina luna 2.webp

Qué le sucedió a Silvina Luna

Silvina Luna, años atrás, se sometió a una intervención quirúrgica de la mano de Aníbal Lotocki, quien en febrero de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión por las lesiones graves que sufrieron cuatro mujeres por cirugías estéticas que él realizó.

Una de ellas fue la modelo, que desde hace tiempo atraviesa graves complicaciones en su salud a raíz de una mala praxis de Lotocki.