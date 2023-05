Iván Noble: "Las canciones funcionan bien cuando las cosas terminan mal"

Luego dos temas claves para una banda añosa, "categoría senior", como el propio Iván la calificó, salieron en la conversación: el primero, salir de gira, ya como señores grandes sub 60 que son Los Caballeros de la Quema. "Habíamos hecho shows muy puntuales, muy hermosos y muy emotivos. Pero a nosotros nos dieron muchas ganas de salir. Arrancamos en el Luna Park y no veo la hora de estar el 20 en Mendoza" contó Iván.

los caballeros de la quema.jpg Iván Noble vuelve a tomar el micrófono de "Los Caballeros de la Quema" este sábado en Mendoza.

El segundo tema fue cómo se sienten al tocar los mismos temas de hace un cuarto de siglo, pero -de alguna manera- siendo más sabios. "Era la gran pregunta antes de arrancar la gira. Cuántas de las canciones que recordábamos con mucho cariño nos iban a quedar bien ahora. Afortunadamente la inmensa mayoría nos fue muy facil tocarlas y disfrutarlas y estoy muy, muy contento. Estas cosas pueden salir muy bien o pueden salir muy forzadas y terminar siendo una caricatura de lo que ya fue. Por suerte, los shows son muy conmovedores. En el público hay dos generaciones: los de 40 o 50 como yo y vienen con sus hijos o sus hijas. Así que felicidad absoluta", consideró la voz de Los Caballeros.

Con respecto a respetar las canciones originales o reversionarlas, Noble dijo: "Las tocamos igual y, aunque las toquemos igual, no suenan igual. Yo te aseguro que suenan mejor. Es así. Porque toda la banda está añejada y los años te van asentando en tu oficio. Probablemente no estemos para correr en el escenario, pero las canciones están más añejas y eso a la banda le hace bien". A su vez, Iván se consideró "bendecido" por haber hecho "una o dos canciones que todo el mundo te pide que toques en cualquier lugar que vayas. No hay nada más lindo que haber tenido eso, no hay fórmula ni forma de repetirlo a conciencia. Las canciones muy populares son las que le arañan el corazón a la gente y eso no tiene ninguna fórmula: ocurre o no ocurre".

Finalmente la charla derivó en cómo Iván "mira las nuevas olas", generalmente a través de lo que le muestra su hijo, Benito, quien ya tiene 17 años, según él mismo explicó. En este pasaje de la entrevista entraron desde Rusherking, con quien Noble grabó un mashup, hasta Bizarrap, Trueno y Shakira. "Hay cosas urbanas que me enstusiasman mucho y son pibes que han conseguido ser como los receptores de lo urbano, de la ciudad. Son pibes muy jóvenes que se hicieron de abajo a su manera. Nosotros lo hicimos tocando en pubs, ellos vienen del freestyle, rapeaban en las plazas y después armaron bandas. A mí me parece muy bien porque cada época tiene sus signos y enojarse con los pibes desde un lugar de supuesta sabiduría es irrespetuoso. Hay cruces generacionales que son interesantes como todos los géneros. Hay cosas urbanas que me gustan y cosas que no, pero me pasa con el tango y con el rock. Son pibes que vienen a oxigenar la música popular".

Finalmente se refirió a Shakira y Bizarrap, con la canción que le dedicaron a Piqué. Es que Iván tuiteó que hacer canciones de despecho no era aconsejable, aunque confesó que ni siquiera había escuchado -en ese momento- la canción de Shakira y Biza. Sin embargo, en el mismo tren de confesiones señaló que algunas canciones compuso por este motivo, pero prefería "las de desencuentro, porque tienen una poesía, una melancolía por lo perdido. Me parece que las canciones siempre funcionan bien cuando las cosas terminan mal". Incluso recordó que en un disco tiene una versión de "Moscas en la casa" (Shakira). Y en este sentido recordó que "Avanti Morocha" fue una suerte de "extorsión, chantaje emocional a una chica que me estaba dejando y me dejó definitivamente".

Caballeros de la Quema.jpg La fuerza de Los Caballeros de la Quema se podrá apreciar este sábado en el escenario del Arena Maipú.

El show de Los Caballeros de la Quema en Mendoza

Para festejar los 25 años del disco "La paciencia de la araña", Los Caballeros de la Quema se presentarán en Mendoza. El concierto está previsto para el sábado 20 de mayo en el Arena Maipú (Emilio Civit 792, Maipú). Será a las 21.30 y las entradas se pueden conseguir en Tuentrada.com.

