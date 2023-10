¿Qué fue de la vida del dúo Milli Vanilli?

Milli Vanilli - Girl You Know It's True

Su debut fue en 1988, con la canción "Girl You Know It's True", la cual vendió más de 7 millones de copias a nivel mundial y les permitió ganar el Grammy al mejor artista revelación en 1990.

Pero lamentablemente su carrera terminó en 1990 al descubrirse que Morvan y Pilatus no habían grabado ninguna de sus canciones, limitándose a hacer playback y prestar su imagen en el escenario.

De esta forma se convirtieron en el primer grupo en la historia de los Grammy al que le han retirado el galardón.

¿Cómo lucen hoy los integrantes del dúo Mickey Vanilli?

Fab Morvan sigue trabajando en la industria de la música, actividad que retomó a comienzos de los años 2000 tras tomar muchas clases de canto. En la actualidad tiene 57 años y cosecha más de 50 mil seguidores en Instagram.

Milli Vanilli Fab Morvan.jpg Fab Morvan, integrante del dúo "Milli Vanillli", en la actualidad.

Morvan ha cantado en vivo junto con "John Davis" uno que colaboró para las voces originales de Milli Vanilli con su propia voz, logrando una afinación aceptable y logrando reencantar a la audiencia continuando una carrera discreta como DJ y cantante, logrando desmitificar el hecho inicial de que no cantaba, y que todo era doblaje.

En cuanto a Pilatus, el cantante fue hallado muerto en un hotel de Fráncfort, un 2 de abril de 1998, a sus 32 años. Las investigaciones aseguraron que falleció como producto de una sobredosis de pastillas y alcohol.