El viernes 29 de mayo, a las 21, la Orquesta Pianoforte presentará el espectáculo musical 4 Estaciones - Vivaldi + Piazzolla en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Teatro Independencia: la Orquesta Pianoforte interpreta a Vivaldi y Piazzolla
El concierto en formato camerata se realizará este junto al prestigioso violinista Igor Lara. Las entradas ya están a la venta
La función, que tendrá una duración de 60 minutos, propone un cruce artístico en formato camerata junto al reconocido violinista venezolano Igor Lara como solista. El objetivo de esta producción local es unir los universos expresivos de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y Las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, a través de una puesta en escena que combina música académica, un diseño de luces especial e intervenciones artísticas para ofrecer una experiencia visual y sensorial contemporánea.
Dos universos musicales y una puesta innovadora
La propuesta invita al público mendocino a atravesar distintos climas y paisajes sonoros. Con una impronta elegante, la Orquesta Pianoforte busca con este concierto dar continuidad a sus producciones de alto nivel, caracterizadas por la innovación escénica y la búsqueda de una fuerte conexión emocional con la audiencia.
La agrupación es un ensamble sinfónico profesional impulsado por la Fundación Pianoforte -bajo la producción de Camila Tula Egea y Dana Panassiti-. Está integrada por destacados músicos locales seleccionados por su versatilidad para abordar repertorios que van desde lo clásico y la música de cámara hasta el jazz, tango, rock y pop, consolidándose como una de las propuestas más dinámicas de la región.
Igor Lara, un solista de trayectoria internacional
El concierto contará con la destacada presencia de Igor Lara como solista y concertino. De origen venezolano, Lara posee una extensa carrera internacional:
- Fue fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de su país y miembro de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana “Simón Bolívar”.
- Se formó con maestros como Luis Miguel González, José Francisco del Castillo, Virginie Roubillard y Ronny Rogoff, además de formarse en dirección orquestal con el maestro coreano Sung Kwak.
- Ha trabajado en la consolidación de agrupaciones juveniles en República Dominicana, Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia, Ecuador y Argentina.
- En el año 2002 estrenó el concierto para violín Heraldo Atávico, obra que el compositor Diego Silva Silva le dedicó especialmente.
- Radicado en Argentina desde 2017, se desempeñó como concertino en Chascomús y, desde 2019, como suplente de concertino en la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
- Desde 2023, ejerce como concertino de la Orquesta Sinfónica y de la Orquesta Pianoforte.