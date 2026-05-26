Teatro Independencia: la Orquesta Pianoforte interpreta a Vivaldi y Piazzolla

La función, que tendrá una duración de 60 minutos, propone un cruce artístico en formato camerata junto al reconocido violinista venezolano Igor Lara como solista. El objetivo de esta producción local es unir los universos expresivos de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y Las Cuatro Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, a través de una puesta en escena que combina música académica, un diseño de luces especial e intervenciones artísticas para ofrecer una experiencia visual y sensorial contemporánea.

Dos universos musicales y una puesta innovadora

La propuesta invita al público mendocino a atravesar distintos climas y paisajes sonoros. Con una impronta elegante, la Orquesta Pianoforte busca con este concierto dar continuidad a sus producciones de alto nivel, caracterizadas por la innovación escénica y la búsqueda de una fuerte conexión emocional con la audiencia.