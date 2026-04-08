"Portación de rostro": El día que La Mona Jiménez fue preso por ser él mismo

Embed - Sangre Cuartetera on Instagram: " Marzo 1973, la policía se lleva a @lamonaoficial por averiguación de antecedentes. -CONTEXTO- A nivel nacional estaba aún vigente la dictadura de Onganía-Levingstone-Lanusse (1966-1973) autodenominada “Revolución Argentina”. Mientras que en Córdoba se vivió una intensa polarización política tras el fin de la dictadura, marcando el regreso del peronismo. Ricardo Obregón Cano y Atilio López (FREJULI), representantes del peronismo progresista, asumieron el 25 de mayo con amplio apoyo popular, enfrentando tensiones con la ortodoxia sindical y la derecha peronista, en un contexto de gran combatividad social. En ese mismo año un jovencísimo Juan Carlos Jiménez Rufino, de 22 años, participa de una marcha en la columna de #LuzyFuerza Además junto al “Cuarteto de Oro” lanza lo que sería su primer hit masivo: Córtate el pelo cabezón Una canción que se popularizó en una época donde el pelo largo en jóvenes era cuestionado. Conoce más sobre la historia del #cuarteto desde el próximo jueves en VIVO a las 20hs por @universo.tv__" View this post on Instagram

Esto sucedió en marzo de 1973 cuando el país todavía estaba atravesando la dictadura de Onganía-Levingstone-Lanusse (1966-1973) autodenominada "Revolución Argentina".

"Mientras que en Córdoba se vivió una intensa polarización política tras el fin de la dictadura, marcando el regreso del peronismo. Ricardo Obregón Cano y Atilio López (FREJULI), representantes del peronismo progresista, asumieron el 25 de mayo con amplio apoyo popular, enfrentando tensiones con la ortodoxia sindical y la derecha peronista, en un contexto de gran combatividad social", se lee en la publicación escrita en Instagram por la hija del cuartetero.

En el posteo de Instagram se puede ver que la primera imagen dice "por portación de rostro", ya que según ellos ese habría sido el motivo que llevó a la detención del artista.

En aquel entonces, La Mona formaba parte del icónico Cuarteto de Oro, una banda cuartetera que había creado su tío Néstor Raúl López, donde metió un éxito que todavía se recuerda en todos los bailes: "Cortate el pelo, cabezón".

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Sin embargo, haber sido llevado preso por su rostro no fue el único hecho de discriminación que vivió el cuartetero. "Una vez estaba en un restaurante y de otra mesa le dijeron al dueño del lugar cómo dejaban entrar a un negro como yo. Me levanté y con una patada lo dejé patas arriba", narró el artista en una entrevista brindada a la revista El espectador, en el 2000.