Carlos 'La Mona' Jiménez es uno de los artistas más influyentes e importantes del cuarteto en Argentina, y a lo largo de su vida ha tenido que atravesar diversos momentos que hoy son recordados como anécdotas.
"Portación de rostro": El día que La Mona Jiménez fue preso por ser él mismo
Recordamos el día en que el cantante cuartetero Carlos 'La Mona' Jiménez fue llevado preso en Córdoba por "portación de rostro"
Por ejemplo, el intérprete de "¿Quién se tomó todo el vino?" fue llevado preso, y su familia asegura que fue por "portación de rostro". A continuación todos los detalles de esta detención.
¿Por qué fue llevado preso La Mona Jiménez?
Según la hija del cantante, Lorena Jiménez, la detención ocurrió cuando La Mona tenía tan solo 22 años y participaba de una marcha en la columna de "Luz y Fuerza" en la provincia de Córdoba.
Esto sucedió en marzo de 1973 cuando el país todavía estaba atravesando la dictadura de Onganía-Levingstone-Lanusse (1966-1973) autodenominada "Revolución Argentina".
"Mientras que en Córdoba se vivió una intensa polarización política tras el fin de la dictadura, marcando el regreso del peronismo. Ricardo Obregón Cano y Atilio López (FREJULI), representantes del peronismo progresista, asumieron el 25 de mayo con amplio apoyo popular, enfrentando tensiones con la ortodoxia sindical y la derecha peronista, en un contexto de gran combatividad social", se lee en la publicación escrita en Instagram por la hija del cuartetero.
En el posteo de Instagram se puede ver que la primera imagen dice "por portación de rostro", ya que según ellos ese habría sido el motivo que llevó a la detención del artista.
En aquel entonces, La Mona formaba parte del icónico Cuarteto de Oro, una banda cuartetera que había creado su tío Néstor Raúl López, donde metió un éxito que todavía se recuerda en todos los bailes: "Cortate el pelo, cabezón".
Sin embargo, haber sido llevado preso por su rostro no fue el único hecho de discriminación que vivió el cuartetero. "Una vez estaba en un restaurante y de otra mesa le dijeron al dueño del lugar cómo dejaban entrar a un negro como yo. Me levanté y con una patada lo dejé patas arriba", narró el artista en una entrevista brindada a la revista El espectador, en el 2000.