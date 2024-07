La Mona Jiménez entró al ranking Forbes por su fortuna

Su estilo inconfundible y su energía en el escenario le permitieron mantenerse vigente en la escena musical y atraer multitudes de seguidores en cada presentación.

Ranking Mona Forbes.jpg El referente del cuarteto cordobés se ubica en el cuarto lugar del ranking de cantantes argentinos

La lista es liderada por el "Indio" Solar que a sus 74 años cuenta con un patrimonio de 13 millones de dólares. El podio lo completan Palito Ortega, con un patrimonio estimado en 11 millones y los hermanos Pimpinela con una fortuna cercana a 10 millones dólares, según indica perfil.com.

Detrás de "La Mona" aparecen "El Chaqueño" Palavecino, con US$ 7 millones, al igual que Gustavo Santaolalla. También aparecen en el ranking Soledad Pastorutti (US$ 6 millones); Diego Torres (US$5 millones) y Andrés Calamaro ( US$ 3 millones).

¿Cuánto ganan?

De acuerdo con datos del sitio web royalties-calculator.com, el productor y creador musical Bizarrap factura unos 148 mil dólares mensuales lo que suma 1.78 millones anuales. La rosarina Nicki Nicole, unos 75 mil dólares mensuales, lo que la acerca al millón de dólares anuales, con un número muy cercano al de Duki, María Becerra y Tini Stoessel.

Un poco más abajo, desde los 58 mil dólares mensuales a los 700 mil dólares anuales, aparecen Tiago PZK, Emilia Mernes, Rusherking, Cazzu y Trueno.

