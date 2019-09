El fin de semana, Pampita quedó en medio de una nueva polémica tras un picante posteo de la exmujer de su novio, Roberto García Moritán.

"Si vos creés que estás al horno, acordate de que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial", publicó Milagros Brito en Instagram Stories.

Ante el revuelo que se armó, Pampita se refirió al tema en su programa. “A mí lo que me pasa es que este año no genero ningún problema y estoy muy atenta a todo, pero los medios están muy atentos a todo lo que sucede a mi alrededor. A lo de Puli (Demaría), a mi pareja, a la exmujer de mi pareja. ¿No se dan cuenta que le hacen mal a la relación? ¡Déjennos tranquilos! Están todo el tiempo buscando quilombo con lo de alrededor”, señaló la modelo enojada.

Sobre el posteo, la conductora aseguró que no le pareció mal. “Fue el viral del día, yo también lo recibí y lo pasé. Era un chiste de chicas. Alguien que no se maneja en lo mediático que no se dedica al espectáculo no tiene por qué saber. Están buscando el pelo al huevo. Me están queriendo buscar enemigos y yo no soy enemiga de nadie”, afirmó.

Y sobre la respuesta de Milagros, la empresaria que se separó de su pareja hace 12 años y tienen dos hijos, que afirmó que no era para Pampita el mensaje, Carolina opinó: “Fue muy amable de su parte contestar porque no tenía que contestar nada. Le agradezco a Milagros. Vi también a mis fans poniendo cosas como locas. La prensa enciende la mecha, la gente que me quiere reacciona y es incómodo porque es la mamá de los hijos de mi pareja de este momento".

“No tengo nada que ver en esto. No quiero generarle problemas a nadie. No quiero. Es re incómodo para todo el mundo estar tan atento a todo. Para mí ni hablar, lo único que hago es pedir disculpas”, reflexionó la jurado del "Súper Bailando".