Pamela David reveló una hermosa noticia en Almorzando con Mirtha Legrand

pamela david la ruleta de tus sueños 1.jpg Pamela David, conductora de La ruleta de tus sueños, programa que se emite de lunes a viernes por América

"Sí, el sábado que viene seré madrina de Gianfranco. Él es el bebé de mi hermano, que se quitó la vida. Soy la madrina y para mí es un honor. Le agradezco a Yami, para mí es una madraza, es una madre genial. Yo no estoy tan cerca como me gustaría, pero era el deseo de Franco, ellos lo habían hablado estando de novios. Él no sabía que iba a ser papá, a las horas se enteró", señaló Pamela David.

TRASCENDER DESPUÉS DEL DOLOR: Pamela David será madrina del hijo de su hermano que se quitó la vida

"Durísimo… No sabés qué habría pasado si hubiese sabido, es una impotencia enorme para todos, y a la vez, la vida misma. En tanto dolor, después de una muerte, de una tragedia horrible. Él se quitó la vida, no quería su vida. A la vez viene la luz, este bebé que es tan feliz, Juana. Vos decís ‘todos los bebés sonríen’, pero no, este bebé son carcajadas las que tiene. Vos te preguntás ¿cómo puede ser tan feliz? Alegría pura, sus ojos brillan", aseveró.

pamela david juana viale.jpg Total white. El impactante look de Pamela David para Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale

"El fin de semana que viene me voy a Santiago del Estero para ser madrina. Me tendré que comprometer, estar más cerca. Traté, no de zafar, pero sí de preguntarle si estaba segura. Nosotros somos un montón de hermanos. Franco y Flor son hermanos de la misma mamá y el mismo papá, entonces para mí Flor era la indicada. Pero me dijeron que ella era evangelista, ya fue madrina en su iglesia y yo en la católica. Así que todos contentos. Tiene un montón de madrinas, padrinos y todos felices", sentenció Pamela David en una emotiva mesa de Juana Viale.