Pamela David e Ivana Nadal tuvieron un fuerte debate por el consumo de marihuana

"Banco la marihuana. Por supuesto que es una droga, pero así como estoy en duda sobre un montón de cosas que se plantean como ciertas, entiendo que es una planta, que no tiene nada. No me parece tan grave. Es lo que creo. Si me preguntan, yo digo la verdad", dijo la influencer.

Pamela-David-Ivana-Nadal1.jpg

Ante sus palabras, la presentadora de televisión Pamela David no quiso dejar pasar sus dichos por alto ya que estaban en televisión y dijo: "Estamos en un programa de televisión y por lo mismo que pasó con las vacunas porque ya te pasó…".

Ivana Nadal se entrometió para aclarar que "cada uno haga lo que quiera, igual", a lo que la conductora de "La Ruleta de Tus Sueños" (América TV) replicó: "Sí, pero dejame decirte que la droga te mata". Sin embargo, la modelo no se quedó atrás y comentó: "Nadie murió por marihuana. Nadie".

A lo que inmediatamente David argumentó: "La marihuana es el portal. Como familiar de una persona que se suicidó a causa de las drogas, y no es golpe bajo, por vos (por Nadal), pero lo he vivido muchos años de acompañar durante 15 o 20 años a muchas otras familias en centros de rehabilitación, que son muchos pero igual no alcanzan y no hay camas. Y para tu información, muchos comenzaron con el juego de decir ‘total la marihuana no te hace nada'".

Pamela-David-Ivana-Nadal2.jpg

Y siguió: "Sobre todo, pasa en los adolescentes que necesitan probar nuevas cosas, tienen la rebeldía de decir ‘esto a mí no me va a pasar, yo fumo y lo controlo’. Pero en nuestro país no tenemos una educación sobre el tema. De verdad, para mí, la droga mata".

"Creo que también hay una necesidad de que el debate de la despenalización se debe dar", aclaró Pamela David.

Así fue el debate:

Embed

