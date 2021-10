pamela-aise-cuadro.jpg Pamela David, la retratada, y Florencia Aise, la artista, posan junto a la obra que quedó instalada en la casa de San Isidro.

La historia del retrato, según la autora

"El cuadro me lo encargó Daniel Vila hace como dos meses o más, para regalárselo a Pamela para su cumpleaños, que fue el 6 de octubre", explicó Florencia Aise sobre el génesis de la pintura.

Refiriéndose a la ejecución del trabajo pictórico, Flor detalló: "La previa no fue fácil, ya que el regalo era sorpresa, y como ella tiene tantas fotos de buenos fotógrafos, le pedí a Daniel que me mandara las que más le gustaran a él, pero sobre todo que le gustaran a ella. Es fundamental que la foto le guste a ella. Es muy difícil que la gente 'se encuentre' cuando le hacés un retrato. Nosotros no nos vemos como nos ven los demás".

Luego agregó: "Daniel aceptó y me comentó que le iba a decir a ella que eligiera una que le gustara para ponerla en un portarretrato, y cuando lo hizo me mandó algunas. Luego fui a la casa, estando ellos en Buenos Aires, para mirar la pared donde lo iban a poner. Así que observé todo y me hice una idea de cómo hacer lo que él tenía en mente. El cuadro se trata de una obra de un metro por un metro" señaló Florencia, quien se autodefine como especialista en bodegones, hiperrealismo y collages.

posteo.-pamela (1).jpg Pamela David quedó encantada con el trabajo de la artista mendocina, y mostró la obra en sus cuentas de redes sociales.

Pese al cambio que tuvo que realizar en sus procesos, Florencia no tuvo inconvenientes en plasmar una gran obra. "Generalmente yo saco las fotos de la persona que voy a retratar, porque ahí (en la foto) es donde más veo a la persona. En este caso, como no podía, usé las fotos que me enviaron. Ella en realidad es muy hermosa, y personalmente, lo es más. Es al revés que la mayoría, sin maquillaje es más linda aún", explicó sobre quien fue su modelo "en secreto".

"En la foto elegida, ella está con una mano adelante, entonces traté de que la mano no sea tan realista, para que no le quitara protagonismo a su cara, y quise resaltarle más los ojos", confesó Florencia.

No todo estuvo en la percepción de la pintora sino que también hubo pedidos expresos: "Daniel quería que le agregara a la figura una cadenita, característica de ella, y de los dos, ya que son dos corazoncitos, y se lo agregué. También me pidió que agregara el anillo que usa, que es una cruz, que nunca se saca, son cosas que la identifican".

La obra fue finalmente un éxito y generó mucha felicidad. "La verdad que las dos quedamos conformes con el cuadro. Yo estuve el domingo, y la verdad que a Pamela le gustó, e incluso mandaron a cambiar el color de la pared, para que resaltara más la obra", finalizó Aise, quien tiempo atrás -2019- realizó los retratos del ex gobernador Alfredo Cornejo y su vice Laura Montero para ser colocados en el Salón de los Gobernadores de la Legislatura provincial.