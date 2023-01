Pachu Peña habló del accidente que pudo costarle la vida

Pachu Peña, la misma noche de Año Nuevo emprendió un viaje en su auto desde Rosario hacia Córdoba, concretamente a la ciudad de Carlos Paz. El querido humorista perdió el control de su automóvil y se accidentó. "Creo que me iluminó Dios o mis padres, la saque muy barata", expresó el artista, todavía afectado por lo sucedido.

Luego contó que pudo "haber sido una tragedia" y que vivió "un susto muy grande". Es más, "la saqué barata" dijo en diálogo con el sitio Teleshow.

Pachu El humorista quedó conmocionado después del accidente.

Todavía conmocionado por el accidente, Pachu detalló: "No sé si fue por un charco o por un pozo, pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo".

Luego agregó: "Fue un susto tremendo. Di un par de giros, de trompos sobre la autopista, pero gracias a Dios no venía nadie detrás. Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado. Afortunadamente estaba solo porque podría haber sido terrible".

Finalmente dijo: "Terminé golpeando contra el guardarraíl con el auto en dirección contraria al sentido de los autos y venía viendo cómo venían los otros autos de frente. Creo que me iluminó Dios o mis padres, pero sé que podría haber sido tremendo. Solo fue un susto muy grande".