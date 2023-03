Dawid Ogrodnik ("All Our Fears") y Piotr Trojan ("25 Years of Innocence") protagonizan este drama conmovedor.

Netflix-Johnny.jpg Netflix estrenó hace poco "Johnny" que, a pocos días de su lanzamiento, ya logró estar entre las más destacadas.

"Cuando una orden judicial lo obliga a trabajar en un centro para enfermos terminales, un exconvicto entabla una amistad con un compasivo sacerdote que cambia por completo su vida", dice la breve reseña de la N roja.

Lo cierto es que tanto el libro como la película tienen su base en hechos reales, pues los personajes que protagonizan la historia existieron realmente y el escritor pudo conocerlos para saber de sus vidas y sus acciones sociales.

Netflix: de qué trata "Johnny"

Basada en una historia real, una historia sobre el amor por el mundo y por otras personas, y sobre el hecho de que todos merecen una segunda oportunidad. Cuando Patryk lo recibe de un sacerdote, Jan Kaczkowski, ni siquiera sospecha cómo cambiará su vida.

Netflix-Johnny2.jpg Dawid Ogrodnik y Piotr Trojan ("25 Years of Innocence") protagonizan "Johnny".

Reparto de "Johnny", película que está en Netflix

Dawid Ogrodnik (Priest Jan KczKowski)

(Priest Jan KczKowski) Piotr Trojan (Patryk Galewski)

(Patryk Galewski) Beata Zygarlicka (Anna)

(Anna) Grayna Buka (Jadwiga)

(Jadwiga) Maria Pakulnis (Hanna)

(Hanna) Joachim Lama (Roman Zalewski)

(Roman Zalewski) Marta Stalmierska

Jakub Nosiadek

Anna Dymna

Witold Dbicki

Magdalena Czerwiska

Micha Kaleta

Trailer de "Johnny"