Netflix vuelve a apostar por el doble filo de la nostalgia

A favor, Netflix contaba con algunas generaciones que recordaban la serie original y las películas hechas durante la década del 90. Al mismo tiempo, el apostar por la adolescente, podía atraer al público que nunca conoció a Los Locos Addams. El resultado fue perfecto y la serie ha roto todos los récords de la plataforma.

►TE PUEDE INTERESAR: La película que arrasa en Netflix y es toda una sorpresa

Netflix.webp

El doble filo de la nostalgia de Netflix

Pero la nostalgia no siempre funciona tan bien. Basta con ver varias películas que retomaron historias hechas hace 20 años atrás y se convirtieron en un fracaso estrepitoso. Y es que cuando hablamos de nostalgia, no nos referimos a poner a disposición los capítulos de series del pasado o películas, sino a hacer algo nuevo en base a ellas y no siempre lo nuevo es mejor.

En unos días, Netflix estrenará That '90s Show. Si el nombre les resulta conocido, es porque vendría a ser una especia de secuela de la exitosa serie de la década, justamente, del 90 y primeros años de la década del 2000: That '70s Show.

►TE PUEDE INTERESAR: Los estrenos de Netflix en enero 2023 para Argentina

La serie original llegó a tener ocho temporadas y 200 capítulos y lanzó a la fama a Ashston Kutcher, Mila Kunis y Thoper Grace, entre otros. La nueva serie de Netflix ocurre 20 años después y los protagonistas son un nuevo grupo de amigos, entre los que se encuentra la hija de dos de los personajes originales.

Netflix (2).webp

En la historia del programa de Netflix, la adolescente ha ido a visitar a sus abuelos y se hará de un nuevo grupo de amigos con los que pasará todo el verano y con los que se adueñará del sótano de sus abuelos.

Para darle más valor a la nostalgia, Netflix ya mostró que en los avances aparecen casi todos los actores de la serie original, como una forma de hacerle un guiño al pasado. Habrá que ver si, en este caso, al ser un producto tan similar, la nostalgia vuelve a ser exitosa o si fracasa estrepitosamente. La fecha de estreno es el 19 de enero de 2023.

►TE PUEDE INTERESAR: Están en Netflix y son consideradas entre las mejores películas de la historia

Reparto de That 90's Show, la serie de Netflix

Callie Haverda: Leia Forman

Debra Jo Rupp: Kitty Forman

Kurtwood Smith: Red Forman

Ashley Aufderheide: Gwen Runck

Reyn Doi: Ozzie

Mace Coronel: Jay

Sam Morelos: Nikki

Maxwell Acee Donovan: Nate Runck

Trailer de That 90's Show, la serie de Netflix