elniññoo.JPG

El Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial es un tema recurrente para un filme. Pero esta vez no se trata de la recreación de hechos históricos, sino de una fábula, de la adaptación al cine de un muy comentado bestseller del escritor irlandés John Boyne, "El niño del pijama a rayas".

Libro y película homónima describen la relación de un niño alemán de 8 años -hijo del comandante de un campo de concentración- con un niño judío de la misma edad, prisionero en dicho campo.

De que se trata, "El niño del pijama a rayas"

La narración sigue el punto de vista de Bruno, el niño alemán, que no comprende lo que ocurre a su alrededor. Para él, los prisioneros no son otra cosa que extraños granjeros que usan pijamas rayados todo el día y que no pueden desempeñar el trabajo de su elección, sino otros oficios.

elniño.JPG

Bruno, además, está molesto porque tuvo que dejar su cómoda casa y sus amigos de Berlín para irse a vivir al campo, aislado y sin con quien jugar.

Por eso, cuando explora el bosque y descubre tras un alambrado a un niño como él, pero con el traje de rayas, no va a perder la oportunidad de volverlo su compañero de juegos.

Bruno no parece ver lo que nosotros como espectadores del filme sí: nazis, banderas con cruces esvásticas, abuso a los prisioneros judíos, chimeneas donde arden los muertos.

elnniño.jpg

Esto demanda del público un proceso de abstracción, pues tenemos que recordar permanentemente que lo que vemos está filtrado por los ojos de Bruno y que lo que él ve no es necesariamente lo que nosotros observamos, así nos parezca sorprendente que no lo note.

