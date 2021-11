Netflix: se viene la tercera temporada y ¿última? de After Life

Te puede interesar: Chile dio a conocer los requisitos para entrar por Los Libertadores desde el 1 de enero

After Life, imperdible para los amantes de las historias cortas, amenas, llenas de humor que invitan a reflexionar. Y a pesar de que no resuelven nuestras vidas, nos otorgan esa cuota de respiro para volver a los quehaceres de la cotidianidad. Era marzo de 2019 cuando se estrenó la primera temporada y al año siguiente (en marzo del 2020) llegó la segunda parte.

“Debido a que muchos de ustedes vieron #AfterLife2 tan rápido y volvieron a ser el número 1, la buena gente de Netflix me ha sugerido que salga de mi gordo culo y haga otra temporada. Esto es tu culpa”. Así anunciaba Ricky Gervais a través de su cuenta de Twitter el regreso de la serie que lo consagra como actor y guionista sin perder esa cuota de humor que lo caracteriza. A pesar de no contar con números desde la plataforma, el inglés dijo que la segunda temporada se vio más que la primera.

La tercera temporada de After life comenzó a grabarse en abril de este año y finalizó en junio de 2021. Es por eso que la serie regresará con nuevas aventuras de este periodista de un periódico pueblerino. Dado que el proceso está finalizado After Life 3 llegaría entre finales de este año y abril de 2022.

Pero, ¿qué veremos en la tercera temporada de After Life? En la última temporada vimos cómo el padre de Tony (Gervais),interpretado por David Bradley, fallece finalmente en el hogar de ancianos donde vive hace unos años ya que padece de demencia senil. Pero no hemos visto un funeral al estilo Tony aun. Ese será un punto álgido en esta temporada en la que Tony deberá lidiar con otro duelo y cómo a partir de este hecho continúa la relación con Emma (Ashley Jensen).

También fuimos testigos sobre cómo se intentó reparar el matrimonio de Matt (Tom Basden) aunque un poco desprolijo. Por otro lado, está la situación financiera del periódico. Tony le había prometido a Sandy (Mandeep Dhillon) la continuidad del diario y se habría tomado esta actividad como el objetivo más importante en su vida. Los flashbacks también serán parte de esta tercera temporada que son revividos a través de los videos que Tony mira desde su computadora.

Sobre la posibilidad de una cuarta temporada, Gervais declaró lo siguiente al diario The Mirror: ”Ya he decidido que no habrá una cuarta hay un viejo dicho que dice ‘para dirigir la orquesta, tienes que darle la espalda al público’. Eso es cierto. El público cree que quiere otra, pero no está seguro. Entonces tienes que tener cuidado”. Así cerraría la ventana para más episodios de After Life. A su vez, Gervais tendría en proceso dos proyectos más con Netflix aparte de estas tres temporadas de After Life.