Pero aquellos que vieron el filme y esperaban algo más digno de un Oscar. O de un trabajo similar a lo que Francella hizo en El Secreto de Sus Ojos o en El Clan, parecen no haber visto el trailer del filme.

Granizo Netflix Osvaldito.jpeg Guillermo Francella es el protagonista de Granizo en Netflix

Esos dos minutos de avance de la película ya mostraban el tono que esta tenía. Era una comedia vacía, olvidable pero entretenida. Hecha para domingo en la tarde, o simplemente para perderse dos horas frente a la pantalla de televisión. Y en ese sentido, cumple su cometido.

Por qué Granizo no es una mala película de Netflix

Es curioso el mundo de la crítica del cine. Hay películas muy aburridas que han ganado un Oscar y han sido adoradas por la crítica. Un ejemplo es El Paciente Inglés. Midsommar, por dar otro ejemplo, tiene un puntaje de los críticos de 7,3 en Rottem Tomatoes y de 7,1 en IMDB y realmente, es una película en la que sentí haber desperdiciado dos horas de mi vida.

Granizo, en cambio, es una película que seguramente olvidaré y que nunca consideraré ni siquiera entre las 100 mejores que he visto en mi vida. Pero, le admito, me mantuvo entretenido mientras duró. No causa carcajadas, pero sí alguna que otra sonrisa.

Granizo | Tráiler oficial | Netflix

Entonces es ahí donde uno difiere con los críticos. Porque el crítico de cine suele saber de guiones, producciones, fotografía. Los más capacitados también entienden de iluminación y de otros aspectos que el espectador común solamente disfruta.

Pero en ese saber, suelen diferir en muchos aspectos con el ciudadano común, aquel que ama un buen cine pero que también es capaz de entrenerse con algo que fue hecho simplemente como entretenimiento y ese es el fin de Granizo: entretener y no dejar un mensaje, no volverse una película de culto. Y realmente lo logra. Después se puede hablar de las ambiciones de su director.

Lo cierto es que Granizo es una película que se mira una vez y seguramente no se vuelve a ver más. Es una más de tantas. Eso no significa que sea una mala película. Tampoco muy buena. Es una más y con eso, en algunas ocasiones, basta para entretenerse.