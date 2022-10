Netflix tiene una extensa cantidad de películas en su catálogo que han sido un éxito en cine y luego repiten cuando están en la plataforma de streaming. Es el caso de Nada es lo que parece 1 y Nada es lo que parece 2 (Now you see me 1 y 2) la saga en la que actúan Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Daniel Radclife y Michael Caine entre otros.