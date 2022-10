Netflix estrenará una película que marcará el regreso de Lindsay Lohan a la pantalla

"¡Felices vacaciones para todos! Navidad llegó temprano este año y lo les algo que estaban esperando. Por favor, disfruten del tráiler de Navidad de golpe, mi nueva película que llega en noviembre", anunció la protagonista de Juego de gemelas, Herbie a toda máquina y Chicas pesadas.

En este nuevo desafío, la pelirroja se podrá en la piel de Sierra Belmont, una mujer millonaria, heredera de una lujosa cadena de hoteles, que en unas vacaciones pierde la memoria a raíz de un accidente.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película de Breaking Bad que devela el fin de la mítica serie

Sin recordar su nombre ni el de nadie de su familia, queda sola y desorientada a pocos días de Navidad, pero el hombre que la encontró (Chord Overstreet), se ofrece a hospedarla en su posada, donde vive con su pequeña hija. Mientras teme que nadie quiere que regrese a su lugar de origen, Sierra tiene un baño de realidad y conoce otra forma de vida que la ayuda a descubrir quién es realmente.

La plataforma de streaming no eligió una fecha casual para anunciar el regreso de Lohan en un rol protagónico, ya que lo hizo el 3 de octubre, considerado el Día de Chicas Pesadas, ya que es la fecha en la que el galán Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, le preguntó a Cady Heron (Lohan), qué día era en una escena inolvidable para los fanáticos.

Navidad de golpe | Lindsay Lohan | Tráiler oficial | Netflix

Pero además, en el tráiler apelan a otro recurso para conquistar a los nostálgicos, ya que Lindsay interpreta el villancico Jingle Bells, una canción que Cady canta y baila en un concurso de talento de Chicas Pesadas, junto a Regina George (Rachel McAdams), Karen Smith (Amanda Seyfried) y Gretchen Wieners (Lacey Chabert), las chicas más populares de la escuela. .

Lo cierto, es que este nuevo proyecto genera muchas expectativas, ya que luego de varios escándalos relacionados a los excesos y la violencia de género, Lindsay vuelve a encabezar un elenco.

Y este no es el primer paso de su regreso a la actividad, ya que hace exactamente en 2020 retomó su carrera como cantante con el lanzamiento de la canción Back to me.