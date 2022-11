►TE PUEDE INTERESAR: La apasionante serie argentina de Netflix con capítulos de 30 minutos

Pura pasión, película en Netflix.jpg La película de Netflix está basada en la novela Pura pasión de Annie Ernaux.

De qué trata Pura pasión, la película romántica de Netflix repleta de pasión

"Una profesora parisina obsesionada con un misterioso diplomático ruso cae en una espiral destructiva de desesperación y deseo", asegura la sinopsis de Netflix.

Hélène Auguste (Laetitia Dosch) es una intelectual y feminista, investigadora y docente universitaria en París. Ella es mujer prudente, que vive el día a día junto a su hijo. Aleksandr Svitsin (Sergei Polunin) es un hombre casado, más joven que ella y enviado desde Rusia a Francia como diplomático.

Pura pasión película Netflix.jpg La película Pura pasión está novena entre las más vistas de Netflix.

Se conocen por casualidad, una gran pasión los unirá, pero los sentimientos serán cada vez más grandes y el amor irá creciendo a medida que pasan los meses. Hélène está totalmente cegada y obsesionada con Aleksandr, llegando a hacer locuras.

Pura pasión fue dirigida por la libanesa Danielle Arbid y fue seleccionada para Festival de Cannes. Netflix lo cataloga como un título sensual, íntimo y emotivo. Tiene una duración de una hora y 38 minutos.

►TE PUEDE INTERESAR: La sensual película romántica de Netflix que dura 2 horas y es tendencia

Embed

Pura pasión: reparto del drama romántico de Netflix

Laetitia Dosch (Hélène Auguste)

Sergei Polunin (Aleksandr Svitsin)

Lou-Teymour Thion (Paul)

Caroline Ducey (Anita)

Grégoire Colin (L'ex d'Hélène)

Slimane Dazi (Le psychiatre)

Pura pasión, película Netflix.jpg Sergei Polunin y Laetitia Dosch protagonizan la película Pura pasión.

Pura pasión, novela de Annie Ernaux

Annie Ernaux es una escritora francesa de 82 años que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2022 "por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal".

"A partir del mes de septiembre del año pasado, no hice otra cosa que esperar a un hombre : que me llamara y que viniera a verme»; así empieza la historia sobre la pasión de una mujer culta, inteligente, económicamente independiente, divorciada y con hijos ya mayores, que pierde la cabeza por un diplomático de un país del Este «que cultiva su parecido con Alain Delon» y siente especial debilidad por la buena ropa y los coches aparatosos. Si el tema que da lugar a esta novela es aparentemente trivial, no lo es en absoluto la vida que lo alienta", comienza el argumento de la novela Pura pasión (1993).

La sinopsis continúa: "Muy pocas veces antes se había hablado con tan descarnado descaro, por ejemplo, del sexo masculino o del deseo que idiotiza, que trastoca. La escritura aséptica y desnuda de Annie Ernaux consigue introducirnos, con la precisión de un entomólogo que observa un insecto, en el febril, extasiado y devastador desvarío que cualquier mujer —¿y cualquier hombre?—, en cualquier lugar del mundo, ha experimentado sin duda al menos una vez en su vida".