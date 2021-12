Netflix confirmó la fecha de la 3 temporada de "After Life"

Te puede interesar: Imperdonable: la película con Sandra Bullock es lo más visto de Netflix, a pesar de ser decepcionante

La serie británica original, estrenó una canción titulada “Just Three Things” compuesta en su totalidad por el actor Andy Burrows, que sirvió como un pequeño adelanto de lo que se viene. En ella aparece Tony, el que interpreta el mismo Gervais, su papá (David Bradley), su perro -prometió no matarlo en la tercera temporada- y su fallecida esposa Lisa, la cual está encarnada por Kerry Godliman.

Además de ser uno de los productos más exitosos de Netflix de los últimos dos años, también lo fue para el propio Gervais que venía de un pequeño descanso de su carrera. Lo curioso es que esa es la primera ficción del actor de 60 años que llega a una tercera temporada y él mismo cree que hasta aquí estuvo bien.

¿De qué se trata After Life?

Para los que todavía no pudieron ver la serie sigue la historia de Tony, un viudo en plena depresión luego del fallecimiento de su esposa que lo llevará por un camino de mucha reflexión. Ese tema se convertirá en el eje de la ficción. Claro que al tratarse de Gervais, todo está abordado desde un humor bastante ácido. Como pueden ver en los adelantos e imágenes de la tercera temporada, su soporte más cercano es su perro, pero también está la gente que lo rodea como su padre y la mujer del cementerio, también viuda, con la cual comparte largas charlas sobre la vida. Mientras tanto, Tony debe seguir trabajando en un periódico local.

“Ya me hice a la idea de que no habrá una cuarta temporada de After Life. Así que me puse eso en mente para recordar que sería tentador hacerla, aunque hay un viejo dicho que dice: ‘para liderar a una orquesta hay que darle la espalda al público’. Y eso es verdad, así que prefiero ser precavido y terminar en este nivel”, así fueron los dichos de Gervais a Daily Mirror, el periódico británico, cuando le consultaron por la continuidad de la serie.

Pero a no desesperar porque Gervais firmó un nuevo contrato con Netflix a finales del año pasado en el que se comprometió a producir tres series nuevas para desarrollar en el futuro cercano que tengan el sello indiscutible de su humor y estilo.