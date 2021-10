Netflix: 4 películas originales candidatas a ganar el Oscar

Te puede interesar: Mendoza Activa 2: el lunes comienzan las inscripciones

Si bien las votaciones darán inicio en enero del año próximo, decenas de críticos y fanáticos del cine están atentos a los estrenos, y muchos de estos títulos empezaron a resonar con fuerza como los que más chances tienen de recibir nominaciones.

En el 2021, la compañía de streaming se impuso en la gala de premiación tras lograr siete estatuillas por cinco de sus producciones originales nominadas: Mank, La madre del blues, Si algo me pasa, los quiero; Mi maestro el pulpo; y Dos completos desconocidos.

Entre los estrenos de Netflix que están en la mira de los miembros de la Academia para la nueva edición de los premios, que se celebrará el domingo 27 de marzo de 2022, ya hay varios favoritos.

DON’T LOOK UP | Official Teaser Trailer | Netflix

Su director y guionista, Adam McKay, la definió como una “comedia oscura”, y será presentada al público espectador de Netflix como un regalo navideño, ya que su estreno será pocos días antes de que termine el año, el 24 de diciembre. Sin embargo, en cines será lanzada el 10 de diciembre. Le película protagonizada por un reparto de primer nivel -Leonardo Di Carpio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timotheé Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, Mark Rylance e incluso Ariana Grande, entre otras estrellas- cuenta sobre dos astrónomos de perfil bajo que deben advertir inmediatamente a la población mundial de un cometa que se aproxima y que destruirá la Tierra.

The Power of the Dog | Official Teaser | Netflix