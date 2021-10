Netflix: la serie tendencia que se basó en una historia real

"La increíble historia de supervivencia y resiliencia de una joven madre que sortea los embates de la pobreza y el maltrato mientras lucha contra viento y marea para redefinir su propio valor. Inspirada en la exitosa autobiografía de Stephanie Land, uno de los libros más vendidos según New York Times", describe la plataforma en su sinopsis.

La ficción esta protagonizada por Margaret Qualley en el papel de Alex. La actriz, modelo y también bailarina se ha llevado grandes elogios por el papel interpretado en "Las cosas por limpiar".

Netflix-Las-Cosas-por-limpiar1.jpg

La trama de la historia está basada en un hecho real y la protagonista es la escritora Stephanie Land, de 43 años, quien relató sus experiencias en el libro "Sirvienta: trabajo duro, bajo salario y la voluntad de una madre" (Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive), donde revela cómo salió adelante cuando tuvo un embarazo no deseado en medio de la violencia intrafamiliar.

Land cuenta en su libro, que se lanzó en 2019, cómo fue su embarazo estando sola y en la pobreza, lo que la llevó a como empleada doméstica, en deplorables condiciones.

"Las cosas por limpiar" cuenta con los mismos productores de "Shameless" y "Hermosa venganza".

Cuando Land era apenas una veinteañera viviendo en Washington, tuvo a su primer hijo y se convirtió en madre soltera. Para mantener a su familia, la autora trabajó en diferentes servicios de limpieza.

Luego pasó los siguientes años navegando el sistema de programas de asistencia social en Estados Unidos para pagar sus deudas. La escritora vivía bajo el umbral de la pobreza y finalmente, a punta de préstamos estudiantiles y becas, logró obtener una licenciatura en Inglés y escritura creativa de la Universidad de Montana.

Actualmente, Stephanie Land reside en Montana con su hija y esposo. Ella documenta su vida diaria en Instagram, donde se comunica con sus seguidores y fans.

Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell

Margaret Qualley, de 26 años, es hija de Andie MacDowell y del modelo Paul Qualley quienes se conocieron mientras grababan un anuncio publicitario. La pareja, que tuvo tres hijos Justin, Rainey y Margaret, se divorció en 1999 después de 13 años juntos.

En una entrevista Margaret Qualley aseguró que sus padres eran muy diferentes.