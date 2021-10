Netflix: la serie de humor negro corta que es sensación

Te puede interesar: Estudiantes analizan la virtualidad antes de las pruebas Aprender

Además de armar una lista con todas sus películas de menos de 90 minutos, Netflix cuenta con un número de series cortas para empezar y terminar en un solo día. Una de sus miniseries más exitosas es After Life, la producción británica que mezcla lo mejor de humor de oficina, momentos de reflexión y el clásico y filoso humor negro inglés.

Netflix: After Life la serie de humor negro que es furor

La muerte de su esposa fue el principio del fin para Tony. El periodista y redactor en el ficticio diario "La Gaceta de Tambury" se encuentra viudo luego de perder a su mujer al cáncer de mama, y luego de un intento de suicidio decide darle su propia respuesta a la pregunta "¿Qué hay después de la muerte?". Decidido a castigar al mundo y todos sus habitantes por la partida de su amor, Tony comienza a decir y hacer cualquier cosa que se le pase por la cabeza, sin preocuparse por las consecuencias.

Tony piensa que ese es su superpoder: no preocuparse por sí mismo ni por los demás. Pero esto resulta complicado cuando sus allegados intentan salvar al buen tipo que solían conocer en él. Dirigida, producida y protagonizada por el comediante británico Ricky Gervais, la mente que concibió a la original The Office, After Life fue un éxito con las audiencias, convirtiéndose en la comedia británica más vista de la década con más de 85 millones de visualizaciones.

Más allá de las risas culposas del humor negro, la serie presenta conflictos morales como la empatía forzada, las etapas del luto (y su egoísmo) o la diferencia entre lo religioso y lo moral en el actuar humano, temas retratados a través de las relaciones de Tony con su padre, internado con un cuadro de demencia, sus compañeros de trabajo y un posible nuevo amor que toca a su puerta.

La primera temporada de After Life tiene apenas seis capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno. En una sentada, podrás acabar con la primera entrega de la serie en menos de tres horas. La segunda temporada dura exactamente lo mismo, con la igual extensión de seis episodios cortos en imitación del formato sitcom.