Minutos después de haberse conocido el deceso, su cuenta de Instagram comunicó la noticia de la siguiente manera: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho".

Quién era Tina Turner

Tina Turner, cuyo nombre de nacimiento es Anna Mae Bullock, fue cantante, actriz y autora estadounidense, muy reconocida en el mundo de la música por su voz poderosa y su presencia energética en el escenario.

Nacida el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, Turner se catapultó a la fama en los años 60 como parte del dúo musical Ike & Tina Turner, junto a su entonces esposo Ike Turner.

►TE PUEDE INTERESAR: Shakira se fotografió con dos artistas argentinos y revolucionó las redes

A lo largo de su carrera con Ike, Tina ayudó a definir el sonido del rock y del soul, con éxitos como "River Deep, Mountain High" y "Proud Mary".

Suiza Tina Turner TV.jpg Murió en Suiza Tina Turner, la legendaría "Reina del Rock and Roll". Tenía 83 años

Aunque Turner alcanzó un gran éxito profesional durante este tiempo, su relación personal con Ike estuvo marcada por el abuso físico y emocional. En 1976, logró liberarse de esa relación tóxica y lanzó su carrera en solitario. Esta transición no fue fácil, pero su resiliencia eventualmente le llevó a alcanzar alturas aún mayores.

Tras dejar su carrera después un conflictivo matrimonio con Ike, en la década de 1980 se reinventó como solista y logró un regreso sorprendente, que culminó con su álbum en solitario "Private Dancer" de 1984.

Este álbum vendió millones de copias en todo el mundo e incluyó el mega éxito "What's Love Got to Do with It".

Embed

Tina Turner es conocida por su energía en el escenario y por su capacidad para cautivar al público, que le han valido el título de "La Reina del Rock 'n' Roll". A lo largo de su carrera, ha ganado numerosos premios, incluyendo varios Grammys.

Se casó en 2013 con Erwin Bach, después de años de amistad, y en diciembre del año pasado, su hijo mayor, Ronnie, murió a la edad de 62 años por complicaciones causadas por un cáncer de colon.

►TE PUEDE INTERESAR: Trueno: "Sueño con hacer algo con Charly García"

En 2020, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll por segunda vez, la primera vez como parte de Ike & Tina Turner y la segunda como artista en solitario. A pesar de los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado, Tina Turner es una figura icónica y respetada en la industria de la música.

Su historia de superación personal y su impresionante talento la convirtieron en una fuente de inspiración para generaciones de artistas.