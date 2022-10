Murió Robbie Coltrane, reconocido por interpretar "Hagrid" en Harry Potter.

“Fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años”, ha indicado el agente en un comunicado.

Su nombre original era Anthony Robert McMillan, pero durante los años 70, adoptó su nombre artístico en honor al saxofonista John Coltrane. Además, en este mismo periodo comenzó a trabajar como actor de teatro y como comediante en vivo. Obtuvo fama como cómico en clubes nocturnos, usualmente trabajando en grupos ya formados, siendo la actriz Emma Thompson una de sus compañeras.

En 1982 tuvo su primera aparición en la televisión, en la serie cómica A Kick Up the Eighties, y sus habilidades cómicas le permitieron participar en The Comic Strip Presents (1982), Alfresco (1983-84), Laugh??? I Nearly Paid My License Fee (1984) y Black Adder-Cuento de Navidad (1988). A pesar de su popularidad en el Reino Unido, no fue conocido en Estados Unidos hasta su papel en Nuns on the Run (1990).

Posteriormente, Coltrane se dedicó a realizar películas como Flash Gordon (1980), Death Watch (1980), Scrubbers (1983), Krull (1983), Mona Lisa (1986) y The Fruit Machine (1988).

En los años 1990, interpretó al psicólogo forense Dr. Edward "Fitz" Fitzgerald en la serie de ITV Cracker, la cual le hizo acreedor en tres ocasiones del premio BAFTA al mejor actor de TV en los años de 1994, 1995 y 1996. También participó en los filmes de James Bond, conjuntamente con el actor Pierce Brosnan, en GoldenEye y The World Is Not Enough como Valentin Dmitrovich Zukovsky.

Pero sin duda fue su papel en la saga de Harry Potter como el semi-gigante Hagrid, con el que obtiene reconocimiento y popularidad por parte del público más joven, y además obtuvo una nominación a los premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) por su trabajo en la primera adaptación de las novelas de la autora británica J. K. Rowling. Cabe destacar que fue Rowling quien propuso a Coltrane para el papel y es uno de los pocos actores a los que ha contado algunos secretos sobre sus personajes antes de que fuesen revelados en los libros.