Murió la actriz que interpretaba a querida profesora Alice de "La familia Ingalls"

La mujer ocupó un papel inolvidable en La familia Ingalls, serie dramática gira alrededor de las aventuras de la familia alrededor de 1870. La mujer saltó a la fama por su trabajo como la profesora Alice Garvey en 35 capítulos de la serie que se encuentra en la historia de las producciones de la pantalla chica.

De la mano de su personaje, la artista protagonizó el que es considerado uno de los episodios más tristes que se vio en la serie de televisión estadounidense a lo largo de las 9 temporadas que tuvo, desde que se estrenó en 1974: el capítulo 'May We Make Them Proud', de la sexta temporada. En este, la maestra fallece trágicamente en un incendio mientras intentaba salvar en vano al bebé de Mary y Adam.

También la mujer tuvo el honor y la dificil tarea de representar el personaje de Eliza, la cuñada de Charles Ingalls. Este personaje se sumó a partir de la tercera temporada del programa, y quedó en el recuerdo rápidamente de los fanáticos.

¿De qué murió Hersha Parady, actriz de La familia Ingalls?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el deceso de Hersha Parady se produjo en la casa de su hijo en Norflok, condado de Virginia, en los Estados Unidos. La intérprete, quien caracterizó a dos personajes distintos en La familia Ingalls, tenía un tumor cerebral y su familiar había estado recaudando fondos vía online para el tratamiento de este mal.