"Me desfiguraron": el drama de Courtney Cox la estrella de Friends

courteney cox cirugias.jpg "Me desfiguraron": el drama de Courteney Cox la estrella de Friends.

"Desfiguraron mi cara y me convirtieron en alguien que no era”, decía en una entrevista sobre las múltiples interveciones a las que se sometió. "Traté de perseguir esa juventud durante años. No me daba cuenta de que se me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndome todas esas cosas en mi cara que nunca debí hacerme”, decía a The Times.

Después de su mala experiencia, Cox tomó la drástica decisión de disolver todos los rellenos faciales y aceptarse tal cual es. "En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Lo intentas, pero un día ves una foto tuya y piensas 'Oh, Dios, estoy horrible'. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras se disuelven y se van", reconoció la morocha.

courteney cox cirugias 3.webp "Me desfiguraron": el drama de Courteney Cox la estrella de Friends.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: el impactante mensaje de Wanda Nara

Las víctimas que Anibal Lotocki operó

La muerte de Silvina Luna puso, aun más, en el ojo de la tormenta a Aníbal Lotocki. La actriz padeció problemas de salud durante más de 10 años luego de someterse a una cirugía estética en 2011 que le causó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Su caso no es aislado: Silvina Luna es una de múltiples víctima s que denunciaron por mala praxis a Aníbal Lotocki.

Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis, Cristian Zárate, Virginia Gallardo, Gabriela Trenchi, Mariano Caprarola y Fran Mariano, fueron intervenidos por Aníbal Lotocki y varios padecen de su mala praxis, a excepción de Mariano Caprarola y Silvina Luna, que perdieron la vida.

►TE PUEDE INTERESAR: El desgarrador último posteo de Silvina Luna antes de morir

silvina luna.jpg Silvina Luna: una de las víctimas que Aníbal Lotocki operó.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: ¿por qué no habrá velatorio?

La condena de Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki está condenado a 4 años de prisión por causarle lesiones graves a Luna y a otras 3 mujeres. El fiscal analiza si existe la chance de ampliar acusación a homicidio o es cosa juzgada.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: el importante pedido que hizo en terapia intensiva

Silvina-Luna-Anibal-Lotocki.jpg Aníbal Lotocki y Silvina Luna.

Silvina Luna arrastraba problemas de salud desde 2011 producto de una insuficiencia renal que contrajo como consecuencia de una mala praxis en una cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki.

La actriz y modelo era parte de una larga lista de pacientes del cirujano plástico, que desde julio está inhabilitado para ejercer la medicina.

Pamela Sosa

A comienzos de julio, Sosa se cruzó con Lotocki mientras este se encontraba en una entrevista. Allí, la mujer, de 38 años, que hacía años no tenía contacto con el médico, se despachó contra él, a tal punto que Lotocki abandonó la entrevista televisiva.

pamela.jpg Pamela Sosa también sufrió después de ser operada por Lotocki.

“¿En algún momento él pidió perdón? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, dijo la modelo.

Stefanía Xipolitakis

La vedette no dio el mismo nivel de detalle que las otras denunciantes de Lotocki, pero hizo referencia a lo que le sucedió en un posteo de Instagram en el que empatizó con Luna: “Es un tema muy delicado y obvio que me compete a mí”, dijo días antes de su fallecimiento. Y siguió: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

stefe.jpg Stefanía Xipolitakis, otra celebridad que cargó contra Aníbal Lotocki.

“Pasé muchos años de terapia para poder hablar de esto y, para que no me haga peor de lo que una ya lo lleva, lo expreso por acá. Para poder cuidar mi psiquis y poder seguir con mi alegría y mi música en mis momentos lindos, en donde fluye mi energía”, expresó la modelo, que apuntó que se encuentra fuera de la Argentina en estos momentos.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: Fernando Burlando contó algo angustiante

Cristian Zárate

En abril de 2021, el empresario se convirtió en el primer paciente de Lotocki en morir como consecuencia de su mala praxis. Zárate tenía 50 años, era empresario en el rubro de la construcción y tenía dos hijos de su primer matrimonio, en ese momento, de 16 y 18 años.

cristian.JPG Cristian Zárate, otra víctima de Lotocki.

El empresario estaba interesado en que el cirujano le sacara un leve exceso de grasa a través de una dermolipectomía. Como también tenía una hernia abdominal, Lotocki acordó extraerla en la cirugía estética.

La operación se realizó en la clínica Cemeco de Caballito. Allí Lotocki alquilaba un quirófano en el marco de la segunda ola de coronavirus.

Virginia Gallardo

En el caso de la panelista de Nosotros a la Mañana, en 2008 decidió acceder al servicio ofrecido por Lotocki para el levantamiento de glúteos.

Al respecto, recordó cómo fue el procedimiento, al estar consciente durante la intervención. “Es un producto que es como una goma, como más líquido, como un pegamento. Lo vi. Él ponía en un bowl un polvito y un líquido, lo vi. Vos estás consciente, son diez minutos, dos inyecciones con anestesia local. Va una inyección en cada glúteo”, detalló y explicó que ese producto produce inflamación y luego se endurece como un “cemento”. Según sus palabras, es esto lo que produce daños severos en la salud. En su caso es “un dolor constante en la zona intervenida”.

Virginia Gallardo. Virginia Gallardo asegura que vio cómo Lotocki preparaba lo que luego le inyectó en los glúteos y endureció como cemento.

Desde entonces, Virginia busca cómo revertir los años y no encontró una solución efectiva para terminar con su padecimiento. “Si quisiera sacármelo me tienen que abrir de lado a lado y rebanar el músculo. En mi caso no migró. Yo hago actividad y con el músculo generó elasticidad y produce cien veces más dolor. Cuanto más entreno, más duele”, explicó al ejemplificar que la única respuesta que consigue es mantenerse sin hacer nada.

Gabriela Trenchi

Trenchi también denunció a Lotocki por la aplicación indebida de metacrilato, lo cual también le provocó severos daños renales: “Yo tengo estudios hechos en el Hospital Italiano y en la clínica Favaloro donde los mismos médicos me dicen que da miedo lo que ven, que es una bomba de tiempo. Me dicen: ‘que Dios te ilumine hasta cuando puedas vivir porque ese material no se puede sacar’. Y resulta que yo ese material no se lo pedí”, recordó en febrero de 2022.

gabriela.jpg Gabriela Trenchi también denunció a Lotocki.

También contó las consecuencias que le generó la presencia de esa sustancia en su cuerpo: “Él no me dio el alta, me lo dio una enfermera a las dos horas de haberme operado, descompuesta. Después lo llamé miles de veces porque vomitaba, me descompensaba, me tenía que poner pañales de todo el drenaje y la sangre que me salía y me decía que tome esto y lo otro. Él no me vio nunca más. El material hizo una ebullición en mi cuerpo y quedé descompensada, en terapia intermedia”.

Mariano Caprarola

El 17 de este mes, la muerte Mariano Caprarola, a sus 48 años, significó un duro golpe en el mundo del espectáculo. El panelista de La jaula de la moda también fue paciente de Lotocki y a partir de un procedimiento estético al que se sometió en 2010 desarrolló una insuficiencia renal que condujo a su fallecimiento.

El propio Caprarola había usado términos categóricos para referirse a él cuando fue consultado hace apenas un mes y medio: “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”, afirmó sobre Lotocki.

mariano caprarola.webp “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia dijo en su momento Mariano Caprarola.

En esa misma línea, aseguró que es un “momento muy triste” y definió a Luna como una “gran amiga”. A continuación, retomó el tema del médico y sus sensaciones sobre él: “No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”.

Luego de las intervenciones, quedó en observación porque había perdido mucha sangre. A la medianoche se descompensó y fue asistido por el personal de la clínica, que procedió a sedarlo e intubarlo. Lotocki llegó una hora después y cuando le realizaba un examen clínico, Zárate sufrió un paro cardíaco.

Fran Mariano

El exparticipante de Cuestión de peso forma parte de la lista de pacientes en guerra con Lotocki desde hace más de una década.

mariano.jpg El exparticipante de Cuestión de peso forma parte de la lista de pacientes en guerra con Lotocki.

A su primera consulta llegó por recomendación y con una promesa de acceder a una cirugía a cambio de nombrarlo en los medios (lo que se conoce como “canje”).

En ese entonces, no realizó el procedimiento por un acuerdo con la producción del reality donde bajó de peso. Pero tiempo más tarde volvió a visitar al “cirujano de los famosos”.